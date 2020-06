Medio Ambiente da recomendaciones para tratar aves o polluelos hallados heridos en el suelo

El Cofib indica que "no se debe alimentar al animal con leche, pan, galletas ni productos elaborados"

El Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) ha publicado recomendaciones para la ciudadanía que encuentre polluelos o crías de aves en el suelo "para intentar que sobrevivan el máximo número de ejemplares posibles y evitar desplazamientos innecesarios".

En un comunicado, la Conselleria de Medio Ambiente ha recordado que en este momento en Baleares las especies de aves se encuentran en la época de nidificación y cría.

La primera de las recomendaciones es llamar al 607 554 055 si se observa que el animal presenta signos claros de estar herido o es una cría de mamífero.

En cambio, si no hay síntomas de herida, pero necesita ayuda, hay que tratar de averiguar qué edad tiene y observar su comportamiento sin manipularlo.

Para saber la edad, el Cofib recomienda fijarse en si tiene los ojos abiertos, si ha empezado a sacar plumas, en qué zonas y de qué color son, cómo se mueve y el tamaño de la cola.

En cuanto al comportamiento, se puede extraer información mirando si tiene el pico abierto, si vocaliza o si está activo. En caso de dudas se puede contactar también con el Cofib.

En caso de visualizar el nido o los adultos cerca de la ubicación, lo mejor que se puede hacer, han explicado, es dejarlo en un lugar más seguro y elevado pero cercano al punto de encuentro, como máximo a veinte metros de distancia ya que de este modo, se facilita que los progenitores sean los que se encarguen de él.

El Cofib recomienda que si pasadas dos horas los padres no han acudido al rescate o no se ve un nido cerca "lo mejor es mantenerlo en una caja de papel", nunca una jaula, han señalado, con papel de cocina para evitar que las plumas se estropeen y pequeños agujeros de ventilación.

Además, hay que mantenerlo a una temperatura de 39 grados utilizando botellas de agua caliente, una manta o luz. Para cogerlo se deben emplear guantes gruesos o toalla y manipularlo el menor tiempo posible.

NO ALIMENTAR AL ANIMAL

El Cofib ha indicado que durante este tiempo "no se debe alimentar al animal con leche, pan, galletas ni productos elaborados".

Tratándose de una dieta de urgencia, los pájaros granívoros pueden ser alimentados con papillas sin azúcar, los insectívoros, con pienso de gato con un alto nivel de proteína.

Por otra parte, los generalistas pueden comer proteína como piensos, gusanos o grillos; y los rapaces, carne sin huesos.

Durante el proceso de alimentación no hay que ensuciar las plumas ya que puede no recuperar nunca el vuelo. Además, han señalado, hay que tener cuidado de no herir los huesos de la mandíbula y en caso de emplear jeringa, no introducirla para evitar problemas en la tráquea.

ESPECIES HALLADAS

Según ha explicado el Cofib, en 2019 ingresaron 1.736 polluelos en el Cofib, la mayoría vencejos, gorriones y mirlos.

También entraron 14 ejemplares de especies catalogadas como la pardela cenicienta, la pardela balear y el águila pescadora.

En cuanto a mamíferos ingresaron 94 crías, la mayoría erizos.

Con respecto al 2020, hasta el momento han entrado 141 polluelos por diferentes causas. Las especies más frecuentes en esta época del año son el mirlo, el gorrión y el búho chico.