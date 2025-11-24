Mercadona destina más de siete millones de euros a la apertura de su nuevo supermercado en sa Pobla

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha invertido más de siete millones de euros para la construcción de su nueva tienda en sa Pobla, situado en la carretera de Inca, 48.

Esta apertura ha supuesto el cierre del supermercado ubicado en la calle Gran, 135, por "no cumplir los estándares requeridos por la compañía", según ha explicado la cadena en un comunicado.

El nuevo supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que "refuerza la excelencia" en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los clientes, como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

En la edificación han participado 75 proveedores, 45 de Baleares, que han dado empleo a 350 personas durante la fase de obras. Este supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 77 personas con empleo "estable y de calidad", tiene una superficie de sala de ventas de 1.397 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una "amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes".

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha adaptado a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar, el cartón o el papel.

La nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características "pioneras" que responden a la apuesta de la compañía en "ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable".

Se trata de un espacio "amplio y diáfano", que facilita la entrada de luz natural y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye "múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos".

Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que "facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena".

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una "mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizar los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente". Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 151 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos y 24 plazas para bicicletas.

En Baleares, Mercadona cuenta con 47 supermercados, 43 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 3.000 personas con empleo "estable y de calidad", tras la creación de 247 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía colabora con 40 proveedores de producto y más de 370 proveedores no comerciales y de servicio de Baleares, por lo que las compras locales de Mercadona de fruta y verdura alcanzaron las 12.000 toneladas en el último año, cifra que supone un incremento del 15 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.