MÉS acusa a Galmés de "aprovechar la sede del Consell para resolver sus problemas internos" tras el cese de Pilar Bonet

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora. Archivo. - MÉS - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de "aprovechar la sede del Consell para resolver sus problemas internos" tras el cese de la exconsellera de Hacienda y Función Pública, Pilar Bonet, presuntamente vinculada con un desfalco cuando trabajaba en una empresa privada de handling en Mallorca.

En una nota de prensa, el portavoz de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora, ha lamentado la actitud del presidente insular, Llorenç Galmés, durante la gestión de la crisis que ha desembocado en la "dimisión forzada" de la que hasta este pasado viernes era consellera insular de Hacienda y Función Pública, Pilar Bonet.

Según Alzamora, el proceder de Galmés genera muchas dudas, apuntando que "la falta de transparencia y la opacidad deteriora la confianza de los vecinos en la administración pública". Además, ha insistido el portavoz ecosoberanista en el Consell, "la falta de transparencia es siempre la antesala de la corrupción".

En este sentido, ha recordado que la dimisión de Pilar Bonet fue anunciada aludiendo a motivos personales si bien, según ha apuntado, la cúpula del PP "era conocedora" de la supuesta relación que ésta mantenía con un desfalco millonario.

Así, Alzamora, ha denunciado las diferentes reuniones que, al parecer, altos cargos del PP mantuvieron el pasado jueves en la sede del Consell. En concreto, ha acusado al jefe de gabinete de la presidenta del PP y del Govern y a un asesor de comunicación del ejecutivo autonómico de desplazarse hasta la sede de la institución insular para reunirse con Galmés. Una reunión a la que, según ha añadido, se habrían incorporado más tarde los consellers insulares Toni Fuster y Antònia Roca. Y, poco después, en el despacho del presidente, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.

"No hay ninguna duda que esta reunión era un encuentro de partido que tenía por objetivo salvaguardar los intereses del PP y establecer una estrategia para minimizar el impacto que tendría la divulgación del caso y su relación con un cargo del partido", ha opinado el portavoz ecosoberanista en el Consell.

Así, ha remarcado que, por un lado, "el PP intentó esconder la implicación de Bonet bajo un dimisión por motivos personales" y, por otro, que "el PP gestó toda la operación de ocultación con la participación de asesores y cargos en el despacho del presidente".

"El PP piensa que la administración pública es su 'cortijo' particular y puede hacer lo que quiera. Y no, Galmés y el PP han vuelto a demostrar que pensaban más en no perjudicar al partido que en defender el interés general", ha lamentado Alzamora.

Con todo, ha insistido en la idea de que "Galmés, maquillando la dimisión y organizando reuniones internas del PP para no perjudicar al partido, renunció a su papel institucional y actuó de manera partidista dejando de representar a parte de los mallorquines".

MÉS CREE QUE EL NOMBRAMIENTO DE BOSCH "RESUCITA EL GOVERN DE BAUZÁ"

En cuanto al nombramiento de Rafel Bosch como conseller insular de Hacienda y Función Pública, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell ha recordado que Bosch ocupó la cartera de Educación y Cultura con el Govern de José Ramón Bauzá.

"Parece que Galmés está decidido a resucitar un gobierno que fue nefasto; primero designó a Núria Riera, persona de la máxima confianza de Bauzà, como portavoz del PP y ahora premia a Bosch. Este nuevo nombramiento es toda una declaración de intenciones y deja entrever la hoja de ruta que quiere seguir el PP", según Alzamora.

Además, el ecosoberanista ha recordado que Rafel Bosch protagonizó hace 12 años otro episodio "escandaloso", refiriéndose a cuando éste y el entonces conseller de Medio Ambiente y Agricultura habrían presuntamente utilizado medios públicos para hacer fiestas privadas en la isla de Cabrera, según relató entonces la prensa local.