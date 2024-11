MÉS avanza que votará en contra del decreto de simplificación porque "es un insulto a quienes han hecho las cosas bien"

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha avanzado que su Grupo votará en contra del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que se debatirá este martes en el Parlament, porque, según los ecosoberanistas, "es un insulto del PP, y sus socios de Vox, a quienes han hecho las cosas bien, que han construido sí han podido y no han construido si no han podido".

Así lo ha comunicado Lluís Apesteguia, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha lamentado que, "de momento, no hay acuerdo" entre los grupos de la izquierda y el PP para hacer marcha atrás en la legalización de edificaciones en zonas de riesgo ni para volver a la normativa que vetaba la opción de construir en estas zonas. No obstante, el portavoz de MÉS per Mallorca ha mantenido que desde su Grupo "se será capaz de llegar al último segundo, si hace falta, para mirar de llegar a un consenso de todas las fuerzas democráticas de este Parlament para proteger y dar seguridad a las personas", lo cual "pasa porque, en zonas de riesgo, especialmente en zonas inundables, ni se construya, ni se legalice", ha añadido el ecosoberanista.