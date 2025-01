MÉS avisa que su acuerdo con Govern para prohibir macrogranjas avícolas "no presupone nada" en negociación presupuestos

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha advertido que su acuerdo con el Govern para prohibir las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas en Baleares "no presupone nada" de cara a una próxima negociación de presupuestos, después de que, hay que recordar, el Govern retirará el proyecto de presupuestos de la comunidad de 2025.

Así lo ha comunicado el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha asegurado que "no ha habido ningún tipo de contacto, ni ningún interés por parte del Govern para hablar con MÉS" sobre esta materia.

"De hecho", ha añadido Apesteguia, "la única noticia que tenemos sobre este asunto --la negociación de los presupuestos-- es una rueda de prensa que hizo el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, después de un Consell de Govern, donde dijo que su socio preferente seguía siendo Vox y que era con Vox con quienes mirarían de tender puentes para mirar de aprobar los presupuestos".

Así, tras que Vox haya considerado que "MÉS es" en estos momentos "el socio preferente y con quien mejor se entiende el PP", a raíz del acuerdo de esta formación y Govern para prohibir las macrogranjas avícolas, el ecosoberanista ha aclarado que su grupo "no siente esto así" y ha advertido que dicho acuerdo tampoco "no presupone nada".

"Ahora mismo, en este preciso momento, no estamos hablando de ninguna materia, no solo no estamos hablando de presupuestos, sino que no estamos hablando de ninguna materia con el Govern", ha incidido, apostillando que esta es una cuestión que "preocupa".

"Como ciudadanos, nos preocupa que tengamos un Govern en minoría que no habla de nada, que no habla con nadie y que no sabemos con quién va a aprobar ningún tipo de iniciativa", ha reconocido. No obstante, ha reiterado, "como MÉS per Mallorca, tenemos un pacto con la ciudadanía y nosotros votaremos siempre en conciencia de lo que sea bueno por la ciudadanía".

Por ello, y "convencidos de que eliminar los peligros de las macrogranjas en Baleares será bueno para la ciudadanía", MÉS votará a favor de esta iniciativa. Sin embargo, y temiendo que "la mayoría de las iniciativas que saque adelante el PP", MÉS las considerará "negativas", cabe la opción de "posiblemente votar en contra".

PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD Y SUBIDA DEL ITS

Asimismo, el portavoz parlamentario de MÉS se ha referido a la salida del PSIB-PSOE y Podemos del Pacto por la Sostenibilidad, así como también a las palabras de la presidenta del Govern, Marga Prohens, diciendo en relación a la subida del impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que "los tiempos son muy ajustados".

"No se que piensan hacer de aquí al verano pero yo les digo que subir el ITS es bastante fácil, ya que hay una iniciativa legislativa de MÉS para duplicar este impuesto. Por tanto, se puede hacer perfectamente antes de verano, incluso antes de primavera si nos ponemos a trabajar", ha respondido Apesteguia. "Otra cosa es", ha añadido, "que la presidenta del Govern no quiera encarar este debate y que, posiblemente, este es el temor que compartimos, el Pacto por la Sostenibilidad sirva más para enredar que para dar soluciones".

Por esta razón, ha advertido que "si una Mesa no ha de servir para dar soluciones a las personas, no hace falta que cuenten con MÉS". "Nosotros creemos que, desde que el Fòrum de la Societat Civil o el GOB salieron del Pacto, la presidenta se tendría que haber puesto a negociar su regreso, ya que si faltan el ecologismo, las entidades precisamente más críticas con el modelo turístico, este Pacto no tiene ningún sentido porque será cojo", ha manifestado.

"Entonces, lo que creemos que es alarmante es que no se fijara como una prioridad intentar que estas entidades retornaran", ha añadido el ecosoberanista, "ya que si no hay una parte, un pacto no tiene sentido". Por ello, ha incidido, "MÉS tomará sus decisiones pero la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, con independencia de lo que hagan los partidos políticos, está ahora mismo herida de muerte".

LEY DE CONCILIACIÓN

Finalmente, en relación a la ley de Conciliación, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca ha considerado que "una ley de conciliación tendría que ser una materia en la que la mayoría del partidos políticos pudieran ponerse de acuerdo, al menos aquellos que tienen una mínima sensibilidad hacia la ciudadanía".

Así, en MÉS per Mallorca "se entendía que era un aspecto en el que podía haber un diálogo fructífero entre el Govern y la oposición". Sin embargo, "si se presenta un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, sin tener en cuenta a los partidos de la oposición y sin incluir lo que para esta formación es lo principal, que es que la ley sirva de alguna cosa --MÉS quería que tuviera dotación presupuestaria y que creara derechos y servicios--", no se iba a apoyar "a pesar de poder estar de acuerdo con el manifiesto de intenciones".

Precisamente, en este sentido, ha recordado, MÉS presentó una enmienda a la totalidad, pero también 117 enmiendas parciales. "Si el Govern está dispuesto a negociar estas enmiendas, nosotros estamos dispuestos a recapacitar sobre cualquier asunto, pero a día de hoy, nuestro voto es el que manifiesta la enmienda a la totalidad, que es el de rechazo al texto así como se presentó", ha concluido.