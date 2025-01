Vox sospecha que en materia de presupuestos Govern y PP "seguirán pactando con la izquierda, como hicieron en diciembre"

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, sospecha que en materia de presupuestos --hay que recordar que está pendiente una nueva negociación, después de que el Govern retirará el proyecto de presupuestos de la comunidad de 2025-- el Govern y el PP "seguirán pactando con la izquierda, como hicieron en diciembre".

Cañadas se ha pronunciado así, este lunes, en declaraciones a medios, donde ha asegurado que su Grupo está "en la misma línea que en el mes de diciembre". "No hemos cambiado nada, siempre tenemos el mismo discurso, no somos veletas, ni pactamos ahora con unos y ahora con otros según el viento da un lado o del otro", ha subrayado.

En este sentido, la portavoz parlamentaria de Vox ha afirmado "no haber tenido contactos más que puntuales" con el Govern y el PP, en temas como, por ejemplo, el de la macrogranja.

"Nos dijeron que iban a presentar un decreto y nos envió el borrador el conseller pero a las cuatro horas dijo que había pactado con MÉS, entonces no teníamos nada que mirar", ha lamentado Cañadas, apuntando que "si ya tienen acordado el decreto con un socio preferente, como es en este caso MÉS, Vox no tiene nada que hablar".

Pues, ha recordado, "Vox está absolutamente en las antípodas de los partidos de izquierda y ultranacionalistas". Por lo tanto, ha subrayado, si el Govern y el PP "quisieran pactar" con este grupo parlamentario, "como venden con un socio preferente", en temas como los presupuestos u otros, "hubieran llamado y no lo han hecho".

"Yo creo que MÉS es" en estos momentos "el socio preferente y con quien mejor se entiende el PP", ha recriminado al Govern y a los 'populares'. "De todos modos", ha apostillado en relación a las macrogranjas, Vox no pretende "regular por y para, da la sensación, familiares, amiguetes y afines, no es el objetivo" de este partido.

"O sea, no solamente hay que regular las granjas avícolas, también están las de ganado porcino, las de vacas, es que es como un decreto muy a medida de algo. Y nosotros creemos que estos decretos tienen que ser más amplios", ha expuesto Cañadas.

Finalmente, y volviendo al tema de presupuestos, la portavoz parlamentaria de Vox ha dicho "no haber tenido ninguna conversación de presupuestos, porque" su partido "no tiene la obligación de presentar presupuestos, ya que no es gobierno, sino oposición". De este modo, ha considerado que el Govern y PP "cuando tengan que presentar presupuestos ya llamarán". No obstante, ha reconocido sus sospechas de que el Ejecutivo y los 'populares' "seguirán la misma línea, pactando con la izquierda, como hicieron en diciembre".