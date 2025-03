MÉS critica la "obsesión" del Govern del PP de abrir un nuevo proceso para poder sumarse al plan de elección de lengua

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa. Archivo.

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado la "obsesión" del Govern del PP de abrir un nuevo proceso para que los centros educativos que así lo deseen puedan sumarse al plan de libre elección de lengua.

Así se ha pronunciado el portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, este lunes, en una rueda de prensa, donde ha cargado contra el nuevo intento del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, de implementar este Plan que, a su juicio, "ya no obedece a ningún pacto con Vox por que, en principio, el acuerdo que llevó a implementarlo ya no existe" si no que la reincidencia sobre este tema "una y otra vez, ya solo es adjudicable a una obsesión del PP, del propio Govern, por este Plan, para seguir incidiendo en que es posible, normal y por lo que vale la pena apostar".