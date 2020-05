MÉS-Estimam Palma aprueba plan de redefinición de espacio público para un "postconfinamiento sostenible"

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de MÉS-Estimam Palma, Miquel Àngel Contreras, ha comunicado que la asamblea de la formación celebrada el pasado día 1 de mayo ha acordado, con un 86% de votos a favor, un plan de trabajo que permita redefinir el espacio público de 'Ciutat' después de la crisis del coronavirus (COVID-19) con el fin de "un postconfinamiento sostenible."

Según ha informado Contreras este viernes en una rueda de prensa telemática, "las medidas para evitar la propagación del virus no tendrían que implicar una vuelta atrás de los adelantos que ha logrado Palma en la movilidad sostenible", sino que "esta tiene que permitir la transformación del modelo de movilidad de la ciudad, de forma que no solo se favorezca la distanciación social, sino también la lucha contra el cambio climático."

En esta línea, ha destacado que las medidas que incluye este plan de trabajo se pueden resumir en liberar espacios ocupados por coches en favor de otro tipo de transportes "que favorezcan la distanciación social, siendo imprescindible el fomento del transporte público para distancias medias y largas para evitar desplazamientos en vehículos privados"; garantizar la lucha contra el cambio climático; y la transformación del espacio urbano para conseguir una economía "más próxima al barrio" y una ciudad "más agradable" y "con más atractivo."

Concretamente, ha detallado, "esta formación propone restringir la circulación de no residentes en calles que no forman parte de la red básica de movilidad; dedicar un carril por sentido al desplazamiento en bicicleta en las calles de la red principal, dispongan o no de un carril bici; definir ámbitos donde se reduzca o elimine el tránsito rodado de vehículos motorizados, a modo de superisla temporal o permanente movilidad y minimizar el impacto sobre el transporte público de las restricciones de movilidad."

Además, ha añadido, MÉS-Estimam Palma apuesta por la potenciación de la bicicleta como transporte "seguro" y "sostenible" con la ejecución de los carriles bicis ya previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y su ampliación; el refuerzo del servicio

de BiciPalma; la ejecución de los ejes cívicos a Nuredduna y a Camp Redó-Colliure, la creación de nuevas zonas ACIRE, la implantación de carriles BUS/VAO, la limitación de las velocidades al 30% en las calles de la ciudad y al 80% en la Vía de Cintura y el impulso

del transporte público.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRAZAS EN PALMA

Por otro lado, Contreras ha explicado que "en la asamblea online que la formación celebró el pasado día 1 de mayo, el 88,6% de los participantes consideró, preguntados por cómo enfocar las medidas sanitarias en bares y terrazas, que lo primero es la salud de los ciudadanos; así como que la ampliación de ocupación ha de hacerse en un contexto donde nunca se reduzca el espacio para peatones y se equilibre la actividad económica y la buena convivencia."

Además, ha añadido, "los miembros de la formación reiteraron su apoyo a la ordenanza de ocupación de vía pública aprobada la pasada legislatura y a las condiciones que se establecieron en la misma."

Por este motivo, ha hecho hincapié en que "esta medida ha de tener un carácter provisional, es decir, que solo sea efectiva mientras duren las restricciones."

Con todo, ha afirmado, "estamos satisfechos con la medida adoptada finalmente por Cort porque en líneas generales cumple con el mandato de la asamblea."

MEDIDAS ADOPTADOS DURANTE LA CRISIS SANITARIA

Por último, Contreras ha recordado que desde que se decretara el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19, la formación ha sacado adelante a través de sus regidurías medidas como un plan de choque para el sector cultural o bien el refuerzo de las oficinas antidesahucios, entre otras.

Sin embargo, ha hecho hincapié, "ahora es el momento de replantear la hoja de ruta para esta legislatura, con el objetivo de dar una respuesta, valiente, verde y social a la era post COVID y para esto es necesario el trabajo con todos los agentes sociales."

Por este motivo, ha reiterado, "estamos conformes con las medidas adoptadas este jueves por el Ayuntamiento de Palma. Es importante ir dando pasos y se trabaja en seguir implantando medidas. Pero, hay que ser valiente y dar más pasos adelante. Las crisis sanitaria han sido momentos que se han aprovechado para plantear cambios y hay que aprovechar esta para hacer de Palma una ciudad más sostenible."