MÉS exige la comparecencia de Sánchez y Marlaska en el Senado y condena la "masacre" de la valla de Melilla

Archivo - El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, y el coordinador de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia. Archivo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

Apesteguia: "El problema de la migración se ha de abordar de manera seria, no con eslóganes trumpistas como ha hecho Sánchez"

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este domingo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado, y ha condenado la "masacre" ocurrida en la valla de Melilla.

Según ha informado MÉS per Mallorca en una nota de prensa, el coordinador general de la formación y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, y el senador autonómico Vicenç Vidal, han anunciado este domingo que el partido ecosoberanista pedirá en el Senado la comparecencia del presidente Pedro Sánchez y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que expliquen la actuación llevada a cabo por parte de la policía española en la valla entre Marruecos y Melilla, donde el pasado viernes murieron una cuarentena de personas y se produjeron cientos de heridos.

Apesteguia ha apuntado que "los hechos ocurridos atentan contra los derechos humanos. Somos tierra de acogida y no podemos permitir que masacres como la del pasado viernes en la valla melillense queden impunes". El coordinador ecosoberanista ha manifestado que "el presidente Pedro Sánchez tiene que asumir responsabilidades, dar la cara y explicar si es cierto que fue una acción coordinada entre los gobiernos de España y de Marruecos". El candidato de MÉS per Mallorca a la presidencia del Govern ha finalizado apuntando que "el problema de la migración se tiene que abordar de manera razonable y seria, no con eslóganes trumpistas como ha hecho el presidente Sánchez".

Por su parte, el senador Vidal ha condenado la actuación policial llevada a cabo y ha señalado que "las palabras del presidente Sánchez alabando la actuación policial española no son propias de un supuesto líder europeo". "Son repugnantes y es urgente e indispensable que comparezca para dar explicaciones, por eso desde MÉS per Mallorca pedimos su comparecencia en el Senado", ha enfatizado.

Finalmente, la formación ecosoberanista ha anunciado también que presentará una PNL en el Parlament balear con el objetivo de condenar la actuación de la policía española y marroquí y para instar al gobierno de España a dar las explicaciones pertinentes. Además, desde la formación han reclamado que se garanticen los derechos humanos en las fronteras de Europa y exigido a la Unión Europea que vele por su cumplimiento.