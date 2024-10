MÉS per Mallorca acusa a Bestard de "boicotear" la apertura del área recreativa de Can Canut en Marratxí

Can Canut

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al conseller insular de Medio Ambiente del Consell, Pedro Bestard, de "boicotear" la apertura del área recreativa de Can Canut, en la urbanización de Can Garriga de Marratxí.

Según el portavoz ecosoberanista en el Consell, Jaume Alzamora, Bestard es "directamente responsable" del "estado lamentable" en el que se encuentran las instalaciones. "No solo es conseller, también es regidor en el Ayuntamiento de Marratxí y forma parte del equipo de gobierno", ha incidido.

Así se ha expresado Alzamora tras visitar el área recreativa, junto con la consellera de MÉS Catalina Inés Perelló y el regidor de MÉS en Marratxí Josep Ramis, según ha informado la formación este miércoles en una nota de prensa.

En este sentido, el portavoz ha señalado que las obras del área recreativa fueron ejecutadas durante el mandato de los gobiernos progresistas y que con la llegada de PP y Vox en el Consell y Ayuntamiento "ninguna administración ha hecho nada para abrirlo al público".

Asimismo, ha criticado que Bestard "se niega" a recepcionar las obras desde el Consistorio y que desde el Consell "tampoco ha hecho nada al respecto". "Hace un año que el parque se encuentra cerrado, han dejado morir toda la vegetación que se había plantado y han malgastado cerca de un millón de euros de inversión pública", ha apostillado Alzamora.

Para el ecosoberanista, la situación "deja entrever la incapacidad de Bestard como gestor público". Además, ha lamentado la situación y ha acusado tanto al gobierno municipal como al insular de dejar a los vecinos de la zona desatendidos.

"Los vecinos continúan reivindicando la apertura de un espacio donde la vegetación tenía que ser una parte fundamental con barreras visuales para preservar la intimidad de los vecinos más próximos a los taludes y ahora solo tenemos un espacio seco y degradado", ha agregado.

Igualmente, ha remarcado que Can Canut se proyectó sobre una zona de 14.000 metros cuadrados con una zona para practicar calistenia, una zona de gimnasia para personas mayores, un circuito para bicicletas de montaña, una zona infantil y otra para perros.

"Tenía que convertirse en un punto de encuentro multifuncional para personas de todas las edades y un vínculo entre las instalaciones de la planta de compostaje y los residentes. Nada de esto es posible por la nefasta gestión de Pedro Bestard", ha sentenciado.