MÉS per Mallorca cree que el plan de transición energética del Govern no reducirá las emisiones de CO2

Archivo - El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa.

Archivo - El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado que el plan de transición energética propuesto por el Govern no permitirá la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y, por lo tanto, no garantizará que Baleares cumpla con los niveles fijados por normativa europea de cara a 2030.

"El Govern de Marga Prohens se toma el cambio climático y la transición energética como todo lo que hacen: anuncios de cara a la galería, pero ninguna medida de contención del turismo o de mejora del transporte público", ha reprochado este lunes el diputado ecosoberanista Ferran Rosa.

Según ha sostenido MÉS per Mallorca en un comunicado, el plan de transición energética que el Ejecutivo autonómico ha presentado ante el Consell Balear del Clima "llega tarde, no es suficientemente ambicioso y no permitirá reducir las emisiones de carbono que fija la Unión Europea".

La normativa comunitaria fija que se deben reducir las emisiones de CO2 en un 55 por ciento de cara a 2030 y en un 100 por ciento en 2050, objetivos para los que, a juicio de Rosa, el Govern no ha fijado medidas "suficientes y reales".

"Sorprende que si la movilidad aérea y terrestre son las principales emisoras en Baleares el Govern prácticamente no incluya mejoras en estos aspectos", ha subrayado el diputado ecosoberanista, quien también ha lamentado la falta de políticas destinadas a reforzar el transporte público, fomentar el uso de la bicicleta o fijar un límite al número de vuelos o de turistas que llegan al archipiélago.

"Desde MÉS per Mallorca no podemos darle ningún tipo de apoyo", ha sentenciado Rosa.