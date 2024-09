MÉS per Mallorca y Més per Menorca solicitan garantizar los comedores escolares a familias vulnerables en la etapa 0-3

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon defiende la PNL para la universalización de la educación 0-3.

PALMA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament en la que reclaman al Govern una normativa específica de los comedores escolares en la etapa 0-3, en la que se garantice una comida completa al día para familias vulnerables durante los doce meses del año.

Los ecosoberanistas también instan al Govern a que esta regulación contemple y tenga en cuenta la especificidad de la etapa "en todos los sentidos", según han explicado ambas formaciones a través de un comunicado conjunto.

Además, la iniciativa pide establecer cinco horas de gratuidad total de comedor en la educación 0-3 para las familias que así lo necesiten y reclaman al Ejecutivo que dote a estos servicios de los recursos humanos suficientes para posibilitar las comidas escolares en la etapa 0-3 "desde la calidad de la atención a los niños".

"La normativa vigente de comedores escolares no contempla la educación 0-3 y es urgente una normativa de comedor para el 0-3, que tenga en cuenta las necesidades especiales que son intrínsecas por la edad tan temprana de los niños", ha explicado la diputada de MÉS por Mallorca, Maria Ramón.

La diputada ha reivindicado que las guarderías deben garantizar una alimentación "segura, saludable y sostenible". Asimismo, ha recalcado que, en los últimos años por necesidades sociales, de equidad y de conciliación familiar y laboral, se han abierto guarderías que no ofrecen servicios de comedor y, en aquellas que sí tienen, ha aumentado el número de usuarios.

Por su parte, la diputada de Més por Menorca Joana Gomila ha afirmado que si se quiere que la educación Infantil sea considerada como una etapa educativa más, "pública y universal", también hay "blindarse el servicio de comedor que se ofrece en los primeros años de vida de los niños".

Gomila ha señalado que los comedores también son espacios educativos a los que "todas las familias, independientemente de su situación económica, debe tener acceso".