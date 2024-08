MÉS per Marratxí critica que el área recreativa de Can Canut está "abandonada" un año después de su inauguración

Área recreativa Can Canut.

Área recreativa Can Canut. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado que el área recreativa de Can Canut, cerca de la urbanización de Can Garriga, está "completamente abandonada" y "sin ningún tipo de mantenimiento" un año después de su inauguración.

Según ha señalado la formación ecosoberanista en una nota de prensa este lunes, se trata de una situación "lamentable", puesto que el Ayuntamiento invirtió unos 914.000 euros en el proyecto que tenía que ser un punto de encuentro multifuncional para los residentes de la zona.

"Es lamentable que el Ayuntamiento deje morir todo el arbolado que se había plantado y eche a perder el dinero público de esta forma", ha afeado la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, quien ha reprochado que "todavía hoy no han querido asumir el mantenimiento y, mientras tanto, las instalaciones están cerradas".

En esta línea, ha lamentado que los vecinos "están cansados de esperar", añadiendo que Can Canut tenía que ser un vínculo entre las instalaciones de la planta de compostaje y los residentes. Según Amengual, se incluyó, a petición de los vecinos, una zona para practicar calistenia y una para gimnástica para personas mayores, un circuito para bicicletas de montaña, una zona infantil de anfiteatro, un circuito para correr y una zona para perros.

Con todo, Amengual ha remarcado que el parque era una reivindicación vecinal de hace más de 20 años y que, gracias al proceso participativo y al Consell de Mallorca, se diseñó un espacio "adaptado a las necesidades de los residentes". "Por eso la vegetación era una parte fundamenal de este espacio, hasta que el actual equipo de gobierno la ha dejado morir", ha concluido.