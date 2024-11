MÉS per Marratxí, preocupado ante la situación de "peligro inminente" de las viviendas de los vecinos de Can Garriga

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha mostrado su preocupación ante la situación de "peligro inminente" de las viviendas de los vecinos de Can Garriga, ante el hecho de que estas casas se encuentran justo al lado de los terrenos de la finca de Can Garriga, a día de hoy inundados, y debido a su gran proximidad al Torrent Gros.

En nota de prensa, MÉS per Marratxí ha alertado de la situación en que se hallan muchas de las viviendas de Can Garriga. Pues, según han denunciado los vecinos, y ha recogido la formación, estas casas están justo al lado de los terrenos de la finca de Can Garriga, a día de hoy inundados, con gran cantidad de agua. Una circunstancia a la que hay que sumar, por otro lado, su gran proximidad al Torrent Gros, y el volumen de agua que transcurre por este, lo que puede suponer "un grave peligro", han considerado los ecosoberanistas.

Por todo ello, y ante la "falta de sensibilidad" demostrada por el Ayuntamiento hacia sus vecinos, MÉS per Marratxí ha calificado como "urgente" que se establezca un plan de evacuación para esta urbanización, estableciendo una ruta alternativa a la única salida posible que ahora tienen los vecinos, que es la misma por donde se accede al núcleo: la calle de Romaní.

Marratxí es uno de los municipios de las Islas que se puede ver más castigado por inundaciones, según ha recordado desde MÉS, al contar con urbanizaciones y centros comerciales en zonas inundables.

Por este motivo, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha afirmado que "el caso de Can Garriga no es un caso aislado". "Son Ramonell Nou, Ses Cases Noves, Festival Park, Pont d'Inca Nou, sa Cabana, Can Pol, Son Daviu o Camí Muntanya también son una bomba de relojería en caso de lluvias torrenciales, provocadas por gotas frías, dentro de una realidad de cambio climático", ha apuntado.

Ante esto, Amengual ha instado a "revisar y actualizar el Plan de Emergencia de Marratxí, a fin de evitar o aminorar las probabilidades de sufrir sucesos dramáticos como los vividos en Sant Llorenç hace unos años, en Es Mercadal o hace unos días en Comunidad Valenciana".