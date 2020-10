MÉS per Menorca afirma que la ley turística tiene que aplicarse "por respeto a quien cumple con las obligaciones"

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells.

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha afirmado este jueves que la ley de Turismo tiene que aplicarse no solo con afán fiscalizados sino "por respeto a quienes están cumpliendo con sus obligaciones".

En relación a los alquileres turísticos ilegales que supuestamente no están siendo sancionados, Castells ha asegurado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces ha afirmado que las leyes, obviamente, se tienen que cumplir y especialmente la regulación del alquiler vacacional "para no dar la sensación de que quienes no hacen los correcto pueden continuar con sus actividades".

El portavoz de MÉS per Menorca ha criticado por otra parte la "absoluta parálisis" en Baleares de servicios esenciales de la Administración General del Estado como la Seguridad Social o el SEPE.

En este sentido, el portavoz ha señalado que han trasladado la cuestión al Congreso, a través de ERC, para saber cuántos empleados están teletrabajando y cómo se están desarrollando estos servicios en las Islas.