Més per Menorca considera que el "gran defecto" del Govern es el "desajuste" entre las palabras y los hechos

Archivo - El portavoz de Més per Menorca-Grupo Mixto, Josep Castells, interviene durante un pleno en el Parlament balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha considerado que el "gran defecto" del Govern es el "desajuste" entre las palabras y los hechos. "Engañan intentando hacer creer que hacen una cosa y hacen la otra", ha dicho este miércoles el portavoz menorquinista, Josep Castells, en su intervención en el Debate de Política General.

Para la formación, este "gran defecto" es transversal en todas las políticas que ha llevado a cabo el Ejecutivo balear en lo que va de legislatura, basado en "el doble lenguaje y la propaganda".

Entre otras cuestiones, Castells ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que concrete las medidas que se tomarán para diversificar la economía y frenar la saturación turística.

En relación con el problema de acceso a la vivienda, ha insistido en la necesidad de impulsar medidas inmediatas, asegurando que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda no va en este sentido. Además, ha lamentado que el programa de alquiler seguro "haya tenido que esperar un año".

Por último, Castells ha trasladado a la líder del Ejecutivo la predisposición de Més per Menorca para negociar elementos de los presupuestos de 2025. No obstante, ha puesto como condiciones que no pacte con Vox, que revierta las "obsesiones" de este partido y que se implementen medidas "realmente urgentes" en materia de vivienda y para luchar contra la saturación turística.