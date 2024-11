Més per Menorca presenta enmienda a la totalidad de presupuestos autonómicos 2025 porque "no responde a retos" actuales

El portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells - MÉS PER MENORCA

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio del año 2025 al considerar que "no responde a los retos más importantes que tiene en estos momentos" el conjunto del archipiélago balear, entre los cuales ha señalado la crisis de vivienda y la emergencia climática.

Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario de Més, Josep Castells, este viernes, en una rueda de prensa, recogida en una nota posterior, en la que ha argumentado que son unas cuentas que "no responden a los retos más importantes que tiene en este momento" la comunidad autónoma, "es decir, no responden ni al cambio de modelo económico, ni a la masificación turística, ni a las amenazas del cambio climático, ni al problema de acceso a la vivienda".

En concreto, Castells ha criticado que "no se observa ningún cambio de dirección respecto al modelo económico" y ha sentenciado que "el Govern está rendido al monocultivo turístico". Para justificar esta afirmación, el portavoz de Més ha explicado que "no solo no hay fondos destinados a hacer frente a la masificación turística, sino que aumentan las partidas de promoción en ferias turísticas". Según el portavoz menorquinista, "el PP no ha sabido interpretar el clamor social contra la saturación turística".

Por otro lado, en relación con los fenómenos provocados por el cambio climático, Castells ha señalado que "no se contemplan políticas contundentes para hacer frente a sus efectos, como en materia de prevención de incendios, ya que el presupuesto del Ibanat permanece congelado". El portavoz de Més ha considerado en este sentido que "el Govern aún está a tiempo de destinar partidas que garanticen la seguridad de la ciudadanía".

Respecto a la crisis de la vivienda, Més ha denunciado que "las políticas del PP están dirigidas a las clases más acomodadas, protegiendo a los rentistas por encima de los jóvenes y las familias que no pueden acceder a una vivienda". En este sentido, Castells ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "se está equivocando de destinatario, deberían centrarse en todas esas personas que quieren construir su vida en las islas y les resulta imposible".

Finalmente, desde Més per Menorca han advertido que "estos presupuestos no están a la altura de las circunstancias que vive Baleares" y han denunciado que "las cuentas autonómicas continúan supeditadas a las obsesiones de Vox, el socio indispensable del PP".