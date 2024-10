MÉS per Palma lamenta la "falta de inversiones calve" en deporte, educación, transporte y vivienda

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en rueda de prensa. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha lamentado la "falta de inversiones clave" por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento en materia de deporte, educación, transporte y vivienda que "deja abandonados a los palmesanos".

En una nota de prensa este lunes, la formación ha afeado al PP por su "mala gestión" y "falta de compromiso" con los servicios y las inversiones públicas en los presupuestos de 2025. En este sentido, la portavoz ecosoberanista, Neus Truyol, ha criticado que las decisiones que están tomando en relación con estas áreas "no hacen más que empeorar" la vida de los ciudadanos.

Así, ha considerado "lamentable" que se destinen diez millones de euros del presupuesto del Instituto Municipal del Deporte (IME) a pagar el proyecto de GESA. Según Truyol, "lejos de ser una mejora", esta medida implica que el presupuesto del IME no aumenta y "se ha querido hacer creer lo contrario". Además, ha agregado, se recortan recursos que tendrían que ir destinados a promover el deporte y mejorar las instalaciones deportivas.

Por otro lado, en relación con la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la ecosoberanista ha acusado al PP de "no haber hecho ninguna mejora real en el transporte público". "No hay más líneas, no se han incrementado las frecuencias y el bus volverá a ser de pago", ha subrayado, criticando que la movilidad sostenible "no es una prioridad" para el gobierno municipal.

Sobre la vivienda, Truyol ha señalado que la situación es "crítica" y que no hay ninguna subvención para las familias con pocos recursos que necesitan rehabilitar su casa ni se están impulsando proyectos para reformar y mejorar las viviendas públicas.

Según Truyol, el incremento de presupuesto previsto "sirve sólo" para pagar una antigua deuda a los trabajadores del Patronato de la Vivienda correspondiente a la carrera profesional de 2024, que todavía no se había abonado. "Otro ejemplo de mala gestión que perjudica a los trabajadores públicos", ha sentenciado.

Igualmente, ha apuntado que el Servicio de Gestión y Atención Patrimonial (SMAP) en 2024 tenía inversiones previstas por valor de 4,8 millones de euros y se han ejecutado 1,3 millones, el 27 por ciento. "Esto refleja una clara falta de eficiencia y una dejadez en la gestión del patrimonio de la ciudad", ha criticado, agradando que para 2025 "solo hay previstas inversiones para aparcamientos de coches y cero euros para mejorar BiciPalma".

La ecosoberanista ha reprobado que no haya "ni un euro" para abrir más escoletas municipales y que, así, el gobierno del PP "deja de lado una de las demandas más urgentes de las familias". En esta línea, ha considerado que el gobierno impide la ampliación de la oferta educativa y no da ninguna respuesta a la falta de plazas que sufren los barrios de Palma.

"El Partido Popular presume de ser el defensor del sector privado, pero la realidad es muy diferente: mientras llenan los discursos con promesas, han dejado PalmaActiva sin los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos reales de apoyo al tejido empresarial", ha apostillado.

Con todo, Truyol ha dicho que el modelo del PP "está hipotecando" el futuro de Palma y que, por ello, su formación exige una gestión pública "transparente, sostenible y que priorice las necesidades de la ciudadanía, por encima de los intereses particulares o de las carencias presupuestarias".