MÉS y PI vuelven a presentar, esta vez con Cs y PP, el recurso contra los PGE por incumplir el REB

El diputado del PI Josep Melià, rodeado de diputados de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Cs y PP, entrega en el registro del Parlament la iniciativa para promover un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE.

El diputado del PI Josep Melià, rodeado de diputados de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Cs y PP, entrega en el registro del Parlament la iniciativa para promover un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE. - EUROPA PRES

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca y El PI-Proposta per les Illes han vuelto a presentar este miércoles, esta vez junto a Cs y PP, la iniciativa para que el Parlament presente un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado de 2021 por incumplir el Régimen Especial de Baleares (REB).

Los cinco partidos han formado una alianza para esta reivindicación, que se ha escenificado con una rueda de prensa a las puertas del Parlament, tras presentar el escrito en el registro.

Este martes, el pleno rechazó la propuesta original con el voto en contra de PSIB, Podemos y Vox: para obtener los 30 apoyos necesarios faltó el voto de dos diputados de Cs y PP, uno por hospitalización y el otro por motivos familiares. En este sentido, el diputado del PI Josep Melià ha recalcado este miércoles que "quedó patente que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta".

El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha resaltado el hecho de que "cinco grupos que representan un abanico amplísimo de la sociedad balear se hayan puesto de acuerdo", frente a "otro bloque de dos partidos que anteponen los intereses de sus propios partidos y otro que defiende la desaparición de la autonomía".

Este escrito se ha registrado para que se tramite por la vía de urgencia -el plazo para recurrir ante el Constitucional los PGE termina el 1 de abril-, si bien PI y MÉS también han pedido, paralelamente, impugnar la votación de este martes. Plantean que se declare nulo el resultado y se repita la votación en el próximo pleno, un asunto que tratarán de llevar este mismo miércoles a la Mesa y la Junta de Portavoces.

545879.1.260.149.20210217101408