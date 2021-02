El Parlament rechaza presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE por no atender el hecho insular

El Parlament presentará un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE por no atender el hecho insular.

PSIB, UP y Vox votan en contra de la propuesta de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado de 2021 al considerar que no atiende el hecho insular.

La Cámara ha debatido este martes la propuesta de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI, que ha contado con el voto favorable de PP y Cs. Por su parte, PSIB, Unidas Podemos y Vox han votado en contra.

La votación ha tenido que repetirse, a instancias de la letrada, después de que en un primer momento resultara un empate y aunque el presidente de la Cámara, Vicenç Thomas, diera por rechazada la propuesta "al no habe alcanzado la mayoría absoluta". En la segunda votación la propuesta ha recibido 22 votos a favor y 27 en contra.

En el transcurso entre las dos votaciones el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha solicitado que la votación se aplazara al próximo pleno porque varios diputados habían salido y entrado en el hemiciclo y argumentando que las votaciones repetidas deben realizarse "en un soloacto".

Sin embargo, Thomas ha apuntado que él en ningún momento había ordenado que se levantaba la sesión.

En la defensa de la propuesta, el diputado de El PI Josep Melià ha apuntado que las últimas cuentas del Estado "no cumplen los preceptos estatutarios" y no cumplen el mandato constitucional que en el artículo 138 contempla que se protegerá el hecho insular.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha lamentado el veto del PSIB y ha criticado que los PGE "hagan caso omiso" a los mandatos del Régimen Especial de Baleares y que, a diferencia de en el caso canario, se ignore la insularidad.

El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha argumentado que el hecho de que las cuentas no contengan el REB supone incumplir la Constitución.

El debate ha dejado, además, algunas acusaciones en el seno de los mismos socios del Pacte. La diputada de Unidas Podemos Antònia Martín ha acusado a MÉS per Mallorca de querer tumbar los presupuestos "con la mayor inversión social" y ha criticado que lancen la propuesta "de la mano del PP y de Cs".

Por parte del PSIB, la diputada Sílvia Cano ha criticado que los grupos que han presentado la propuesta "erran el tiro" y les ha acusado de "alimentar un sueño soberanista".

Cano ha acusado a MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI de "errar el tiro" y de "matar moscas a cañonazos" al proponer un recurso de inconstitucionalidad "cuando la vía sería un recurso contencioso-adminsitrativo".

La diputada socialista ha asegurado que el recurso era "una equivocación, carne de desestimación" y que pretende tumbar "unos buenos presupuestos para Baleares".