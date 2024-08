MÉS pide avanzar al 14 de agosto el pleno extraordinario para debatir el cese de Le Senne como presidente del Parlament

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. Archivo.

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La formación hace esta reclamación a raíz de que Le Senne haya sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de odio



PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido avanzar al 14 de agosto el pleno extraordinario para debatir el cese del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a raíz de que éste haya sido citado a declarar, como investigado, por el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, por un presunto delito de odio, por haber arrancado una fotografía de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell.

En un comunicado, a raíz de la noticia de la citación de Le Senne a declarar como investigado el próximo día 27 de septiembre, en los Juzgados de Vía Alemania, por un presunto delito de odio, MÉS per Mallorca ha pedido a la Mesa del Parlament que se reúna de forma urgente para avanzar la fecha en que se tiene que debatir la destitución del todavía presidente de la Cámara.

En este sentido, el portavoz parlamentario y coordinador general de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha reclamado al PP de Marga Prohens que sus dos representantes en la Mesa se sumen a la izquierda y abandonen "una absurda e indecente estrategia de dilación de un debate que hace meses que se tendría que haber tenido" y que ahora mismo está previsto para el próximo día 3 de septiembre.

Así, MÉS per Mallorca ha propuesto que el debate tenga lugar el día 14 de agosto, para que todos los diputados que están fuera tengan la posibilidad de volver. "Es una situación extraordinaria ante la que no se vale ningún tipo de excusa, y repetimos lo mismo que repitamos desde el 18 de junio: por la dignidad de las instituciones y de nuestra democracia, Gabriel Le Senne no tiene que seguir ni un día mas al frente del Parlament", ha añadido Apesteguia.

En este sentido, los ecosoberanistas han exigido al PP que aclare su posición y abandone lo que ha denominado tacticismo. "Nos corresponde a todos los diputados devolver la dignidad a la sede de la soberanía popular de Baleares, pero especialmente al PP, que decidió entregar la presidencia a Vox; hace falta que sean valientes, reconozcan aquel error y se sumen a nosotros para rectificarlo, porque sino se hacen corresponsables de la actuación agresiva y antidemocrática de Le Senne", ha concluido Apesteguia.