MÉS pide a PP y PSOE "abandonar trincheras partidistas" y "trabajar" para "regular el colapso que viven las islas"

PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha pedido a PP y PSOE "abandonar las trincheras partidistas" y "trabajar" para "regular el colapso que viven las islas".

Apesteguia se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, en la que se ha referido a la "tomadura de pelo" que, en su opinión, supone el debate en el pleno del Parlament de esta semana de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Consell de Ibiza sobre la necesidad de limitar la entrada de vehículos a la isla. Pues, según el portavoz ecosoberanista, se trata de un texto "idéntico" a otro presentado por el PSIB-PSOE aceptado a trámite.

En palabras de Apesteguia, a este "cambalache" se ha llegado porque "el Partido Socialista tuvo un ataque de cuernos porque el Consell de Ibiza fuera quien presentara este Proyecto de Ley" y "el PP tenía un ataque de cuernos porque el Partido Socialista le había pasado por delante", lo cual, ha destacado "es una falta de respeto a esta Cámara".

"Evidentemente MÉS per Mallorca apoyará todas las medidas que tengan como objetivo regular el colapso que viven estas islas", ha continuado el portavoz ecosoberanista, quien, no obstante, ha aclarado que "lo que no va a consentir MÉS per Mallorca son paripés para ver quien se cuelga la medalla más grande".

Así, y dado que está pendiente llevar a pleno un proyecto de ley de MÉS para regular la entrada de coches en Mallorca, Apesteguia ha advertido que esta formación "espera que tanto PP como PSOE abandonen las trincheras partidistas y se pongan al frente de medidas como esta, apoyando la proposición de ley". "Ahí se verá si, de verdad, quieren trabajar por los ciudadanos de estas islas", ha incidido.