MÉS recoge la reivindicación de vecinos de Son Dameto que reclaman un casal de barrio y lamenta que el PP vote en contra

La regidora de MÉS per Palma Neus Truyol - MÉS PER PALMA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha recogido la reivindicación de los vecinos de Son Dameto que reclaman un casal de barrio, en una iniciativa para convertir el local de la Sinfónica en un equipamiento público para el barrio, y ha lamentado que el PP vote en contra en comisión, pese a lo cual el Ayuntamiento ha aprobado la propuesta ecosoberanista.

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha acusado a los 'populares' de intentar "boicotear" la voluntad del barrio. Pues, mientras los vecinos de Son Dameto reclaman un casal, el PP vota en contra.

Pese al voto en contra del PP en comisión, MÉS ha valorado que el Ayuntamiento haya aprobado su iniciativa para convertir el local de la Sinfónica en una equipación pública para el barrio.

En concreto, la proposición de MÉS insta a convertir el local de la antigua sede de la Sinfónica en un Casal de Barrio para Son Dameto. Según los ecosoberanistas, esto garantizaría que el espacio se mantuviera como equipación pública para el barrio y que se destinara a actividades sociales y culturales para los vecinos.

"MÉS per Palma hemos recogido esta reivindicación histórica de Son Dameto. El PP del alcalde Martínez, que ya se ha comprado el edificio de GESA por 80 millones para hacer su megamuseo para turistas, se opone en cambio a este casal y ha votado en contra. Han sido los únicos que lo han hecho", ha lamentado la regidora de MÉS per Palma Neus Truyol. "Es decepcionante", ha añadido, "pero no nos sorprende", ha precisado, considerando que "el alcalde de Palma invierte en sus caprichos, pero no en las necesidades de los vecinos. El PP gobierna en contra del bienestar de la gente de los barrios", ha denunciado.

Hay que recordar que la Asociación de Vecinos Son Dameto-Son Pisà hace más de 30 años que reclama este equipamiento. Según MÉS per Palma, la entidad ha alertado que el barrio tiene un déficit crónico de infraestructuras básicas, como una biblioteca, un casal de barrio o un polideportivo, tal como está previsto en el Plan Especial de Reforma Interior de Son Dameto (PERI).

"Transformar la antigua sede de la Sinfónica en un casal de barrio es una operación sencilla y baratísima, y daría un buen servicio. Pero una vez más se impone la dejadez del PP. Lucharemos al lado de los vecinos para conseguirlo", ha expresado Truyol.

Además, el uso social de este espacio ya se pactó con el anterior Govern balear. El Ayuntamiento de Palma y la Conselleria de Cultura acordaron destinar las actuales instalaciones de la Fundació de la Música a un uso sociocultural para el barrio, una vez la Sinfónica se hubiera trasladado a la nueva Caja de Música de Nou Llevant.

"Ahora que el proyecto ha sido aprobado por la mayoría de partidos, exigimos al gobierno municipal que no lo deje en un cajón, lo ejecute con rapidez y dote el barrio de los recursos que merece. Los vecinos de Son Dameto no tienen que esperar más para tener un espacio digno para su vida comunitaria", ha concluido Truyol.