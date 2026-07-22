MÉS reivindica las pymes y el comercio local como alternativa a la especulación inmobiliaria

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, visita un comercio de Sóller. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido que Baleares debe reforzar su tejido productivo mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el comercio de proximidad y la economía rural como alternativa a un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria.

Así lo ha señalado este miércoles durante una visita a varios comercios de Sóller para conocer de primera mano su actividad, según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado.

En este sentido, Apesteguia ha afirmado que "la Mallorca que funciona no es la que especula, sino la que produce" y ha reivindicado el papel de las pymes, los comercios de proximidad y la economía rural como pilares de un modelo económico más diversificado, sostenible y arraigado al territorio.

Asimismo, ha reclamado que las administraciones impulsen políticas que favorezcan el crecimiento de este tejido empresarial mediante un mayor apoyo a la innovación, el fomento del consumo de producto local y medidas que faciliten el relevo generacional.

"Necesitamos una economía que aproveche el talento, los recursos y la capacidad emprendedora que tenemos. Apostar por estas empresas es apostar por un modelo económico más fuerte, más sostenible y con más oportunidades para las generaciones futuras", ha concluido.