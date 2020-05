Mesquida califica a Grande-Marlaska de "inquisidor político" por el cese del coronel Pérez de los Cobos

El exdirector general de la Guardia Civil con Rubalcaba asegura que el ministro "está haciendo una utilización perversa del poder"

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario segundo de Ciudadanos, Joan Mesquida, ha calificado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "inquisidor político" por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.

"Creo que Marlaska está haciendo una utilización perversa del poder con esta arbitrariedad", ha afirmado Mesquida en declaraciones a Europa Press. Al coordinador de Cs en Baleares y miembro de la ejecutiva nacional del partido no le ha convencido la versión del ministro, que desvincula lo ocurrido de la investigación sobre el 8 de marzo y la gestión sanitaria.

Mesquida, que fue director general de la Policía y la Guardia Civil con Alfredo Pérez-Rubalcaba como ministro del Interior, ha señalado que cuando estuvo en el cargo hubo "alguna situación similar" donde el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil le explicó que no se podía informar a los mandos directos de una investigación por orden de un juez.

"Lo entendí perfectamente, evidentemente no quise forzar absolutamente nada, y así lo trasladé ha contado Mesquida, que ha apuntado que entonces "no hubo ningún problema".

Mesquida ha añadido que "cesar a alguien porque lo que está planteando es cumplir la ley" es "un despropósito", y ha recalcado que si el coronel cesado hubiera cedido a las presuntas presiones de sus superiores "podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos".

En este sentido, el vicesecretario segundo de Cs cree que el ministro "está tratando de engañar" al ligar el cese a una reorganización para dar un nuevo impulso al Instituto Armado. "Es evidente que de lo que trata es de hacer una cortina de humo para no entrar en las causas del cese del coronel", ha mantenido. Mesquida ha señalado que Grande-Marlaska tiene "todo el derecho a perder la confianza" pero debe "explicar" a qué se debe, y "en este caso a todas luces es porque [el coronel] quiso cumplir la ley".

Mesquida también ha considerado "gravísimo" que el incidente haya llevado a la dimisión del DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

Además, el exdirector general de la Guardia Civil ha tachado de "infantilismo político" el anuncio sobre la equiparación salarial para "tapar el escándalo". Asimismo ha recalcado que esta cantidad fue negociada entre Cs y el PP para ser introducida en 2018, y que por lo tanto, "lo único que ha hecho" ahora el Gobierno es "levantar un veto que el propio Marlaska había puesto", y no la "equiparación real y efectiva de cuerpos policiales", que "según su opinión era insostenible".

Por todo ello, Mesquida considera que el ministro "debería haberse ido hace tiempo" puesto que éste "no es el primer escándalo en interior". "Pero es evidente que no va a dimitir por decisión propia y que Pedro Sánchez no lo va a cesar", ha concluido.