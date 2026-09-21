Muere a los 86 años el sociólogo mallorquín Antoni Tarabini

Antoni Tarabini - EUROPA PRESS

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sociólogo palmesano Antoni Tarabini ha muerto este lunes a los 86 años, según ha informado el PSIB en un mensaje difundido en la red social X.

"Nos deja Antoni Tarabini, y esta sociedad que tanto quiso pierde uno de sus referentes", ha lamentado la organización política.

Tarabini nació en 1940 en Palma y fue uno de los fundadores del PSIB en 1976. Con la llegada de la democracia, Tarabini fue candidato del PSOE a la alcaldía de Calvià en 1979 y, posteriormente, concejal de Turismo, Transportes y Circulación del Ayuntamiento de Palma durante el mandato del socialista Ramon Aguiló.

"Toni dedicó su vida a pensar, a pelear desde la mirada crítica y comprometida para hacer realidad nuestros sueños colectivos", ha indicado el PSIB, que ha asegurado que el sociólogo les "hizo mejores", les inspiró y hoy les deja "un vacío inmenso" y "un legado por generaciones".

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha lamentado la muerte de Tarabini en un mensaje publicado en X, en el que asegura que se trataba de un hombre "querido, comprometido y generoso".

"Socialista de profundas convicciones, dedicó buena parte de su vida a defender la democracia, la justicia social y una sociedad más libre e igualitaria", ha mencionado.

Armengol también ha trasladado el pésame a la familia del sociólogo. "Te echaremos de menos, Toni", ha concluido.