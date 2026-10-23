Muere la diputada de Vox en el Parlament María José Verdú

Archivo - La diputada de VOX María José Verdú (i), durante la constitución de la comisión de investigación del caso Koldo, en el Parlament balear, a 9 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo



PALMA, 23 (EUROPA PRESS)

La diputada de Vox en el Parlament María José Verdú ha fallecido la tarde de este viernes como consecuencia de una larga enfermedad, según han confirmado a Europa Press fuentes del grupo parlamentario.

Verdú, nacida en Palma en 1968, era diputada en la Cámara autonómica desde 2023. Fue portavoz adjunta del grupo parlamentario, presidió la Comisión de Salud y estuvo al frente de la comisión de investigación del conocido como 'caso Koldo'.

Desde 2025 formaba parte del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Baleares como responsable de gerencia y tesorería y fue regidora en el Ayuntamiento de Bunyola.

El partido, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento de Verdú y ha trasladado su pésame y cariño a su familia, amigos y a quienes trabajaron con ella.

Quienes la conocieron, ha señalado Vox, "destacan su capacidad de trabajo, su rigor y su entrega". "Defendió con firmeza la sanidad, a los profesionales sanitarios y a las familias de Baleares, siempre con lealtad al proyecto y con un trato cercano y generoso con todos sus compañeros", ha añadido.

El presidente de la formación en Baleares, Gabriel Le Senne, ha lamentado la pérdida de "una compañera excepcional y una amiga". "María José dio a Vox y a Baleares lo mejor de sí misma, con una entrega y una honestidad que nunca olvidaremos. Nuestro cariño y nuestras oraciones están con su familia", ha dicho.

El hasta ahora diputado de Vox por Baleares en el Congreso, Jorge Campos, se ha despedido de su compañera de partido, con quien estuvo "en la batalla política desde los inicios de Actua Baleares", en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

"Se nos ha ido una buena persona comprometida con su pueblo, con España y con la libertad. Mis más sentidas condolencias a su marido, a sus hijos, familia y amigos. Dios la tenga en su Gloria. La muerte no es el final", ha escrito.

También ha tenido un recuerdo para ella quien fue su compañero de grupo parlamentario, el diputado no adscrito Agustín Buades. "Hemos compartido mucho y siempre nos hemos entendido, descansa en paz compañera", ha dicho.