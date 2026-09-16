Muere un hombre tras precipitarse desde un puente de la Vía de Cintura. - DGT

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este miércoles tras precipitarse desde un puente de la Vía de Cintura en las inmediaciones de Son Dureta.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el incidente ha ocurrido sobre las 15.20 horas y está provocando retenciones de unos cinco kilómetros en sentido aeropuerto.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.