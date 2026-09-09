Muere el hombre que sufrió quemaduras tras sufrir un accidente de tráfico en Sant Joan

Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre que el lunes sufrió quemaduras de gravedad tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio mallorquín de Sant Joan falleció el martes en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

El paciente ingresó en un primer momento en el Hospital Universitario Son Espases, aunque debido a la gravedad de su estado fue trasladado a la ciudad condal.

Los médicos no han podido hacer nada por salvar su vida y el hombre ha acabado falleciendo, según han confirmado fuentes hospitalarias.

Los hechos sucedieron alrededor de las 11.00 horas del lunes, cuando un coche que circulaba por el Camí des Calders sufrió un accidente de tráfico y se incendió.

Uno de los pasajeros, un hombre, sufrió quemadura graves, principalmente en extremidades inferiores. Los sanitarios del SAMU 061 le atendieron en el lugar de los hechos y le trasladaron al hospital.

El segundo pasajero, una mujer, sufrió quemaduras leves que no le impidieron tratar de auxiliar y evacuar a su compañero. El fuego se extendió por los alrededores y quemó unos 1.000 metros cuadrados de zona de sembrado.