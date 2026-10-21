Los nacimientos suben un 0,99% hasta agosto en Baleares

Archivo - Una madre lleva a su hijo a clase el primer día de inicio del curso escolar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un total de 5.714 nacimientos entre enero y agosto de 2026, un 0,99% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el octavo mes del año un total de 792 alumbramientos. De los nacidos en julio, 375 fueron niñas, y 417, niños.

De los 792 nacimientos, la mayoría (291) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (202) y de 25 a 29 años (155).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 40 del 2026, se contabilizaron en Baleares 7.239 fallecimientos, un 4,88% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 161 personas en las Islas.