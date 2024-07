Negueruela acusa al PP de "falta de seriedad" tras ofrecerle el PSIB sus votos para echar a Le Senne del Parlament

PALMA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha acusado este lunes al Partido Popular de "falta de seriedad", después de haberles ofrecido el PSIB-PSOE sus votos para echar al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), de su cargo.

Negueruela se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, en la que se ha mostrado crítico con una formación, el PP, que después de que el PSIB-PSOE le haya ofrecido sus votos para echar a Le Senne de la presidencia del Parlament no se ha puesto en contacto con ellos y, es más, solo ha hecho que "dar bofetadas", a través del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, a quienes les han ofrecido un pacto.

Así, ha precisado, se pudo ver el pasado viernes cuando, después de haberles ofrecido un pacto, Costa dijo que "había que ver la fiabilidad del Partido Socialista". "El Partido Socialista es fiable en materia de pactos, creo que el que no lo es --fiable en materia de pactos--, es el PP, que en un año no tiene gobierno", le ha respondido Negueruela, recordándole que "el PSIB siempre ha gobernado con pactos en estas islas, siempre".

Por este motivo, ha apuntado, "reiteramos nuestro ofrecimiento, tiene nuestro apoyo". "Ahora bien, si quieren ganar tiempo para ganar tránsfugas, que es lo que parece, o para mantener al señor Le Senne, ganando tiempo, claro, aquí no tendrán al PSIB para darle apoyo, ni a tránsfugas ni al señor Le Senne", ha aclarado, precisando que "si quiere hablar de verdad --la presidenta Prohens--, que hable".

"No hemos recibido ni una llamada después de la primera, mía con la presidenta del Govern, Marga Prohens. Ninguna llamada", ha subrayado Negueruela. "¿Esto es serio cuando uno le ofrece la presidencia del Parlament al PP? ¿Es serio?", se ha preguntado, respondiéndose a sí mismo que, en su opinión, "no, no lo es" y, menos "cuando tiene una crisis de gobierno y no tiene un pacto" así como cuando "hoy" Prohens "se va a ver al presidente del PP, el señor Feijóo, precisamente porque no tiene un pacto", ha continuado, volviendo a preguntarse: "¿Esto es fiabilidad para esta tierra?".

Según el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en este escenario lo que ha de hacer la presidenta del Govern, Marga Prohens, es "ser seria", además de "anular las vacaciones de todos los conseller y de ella misma" y "ponerse a trabajar de verdad". Para, de este modo, ha concluido Iago Negueruela, "comenzar septiembre con dignidad democrática en estas Islas y no esperar a la indignidad de mantener a Le Senne o a la indignidad de buscar tránsfugas".