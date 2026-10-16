Neus Massanet será la candidata al Senado por Formentera de la coalición de izquierdas - FORMENTERA AL SENAT

FORMENTERA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Neus Massanet ha sido elegida como la candidata al Senado por Formentera de la coalición de izquierdas que conforman Gent per Formentera, el PSOE y Movimiento Sumar.

El pacto de los tres partidos para presentar una lista unitaria a la Cámara Alta en Formentera, que elegirá un senador por primera vez en la historia después de la reciente reforma constitucional, se ha formalizado este viernes.

Massanet, según ha informado la coalición Formentera al Senat en un comunicado, ha dicho que es "un orgullo y una responsabilidad poder hacer política para la gente" de la pequeña de las Pitiusas.

"La candidatura tiene vocación de servicio público y creo que es importantísima y será histórica para Formentera, ya que podremos elegir una representación estatal. La isla necesita ser escuchada en el ámbito estatal por la singularidad que tiene, porque es un derecho que hasta ahora no hemos tenido y se debe aprovechar", ha señalado.

Por parte de Gent per Formentera, Sònia Cardona ha celebrado que por primera vez la isla vaya a poder elegir un senador propio y no en tándem con Evissa. "Ha sido una lucha larga y que ha costado, pero ahora tendremos una voz propia en el Senado", ha aplaudido.

Cardona ha considerado que ahora podrán poner sobre la mesa las "problemáticas específicas de Formentera, que son muchas y son muy comunes en otras áreas del Estado".

El socialista Rafa Ramírez, por su parte, se ha felicitado por el pacto de izquierdas y la selección de una candidata de la que ha dicho sentirse "orgulloso" y que les permitirá "salir a ganar para que no se vean restringidas las libertades y derechos de los ciudadanos".