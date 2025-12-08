Niños de la asociación Amiticia encienden las luces de Navidad del Palau del Consell de Mallorca

Encendido de luces en el Palau del Consell de Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado el encendido de luces de Navidad del Palau del Consell de la mano del presidente insular, Llorenç Galmés, y niños y niñas de la asociación Amiticia, una entidad sin ánimo de lucro que, desde su fundación en 1988, trabaja en la atención a personas con diversidad funcional y a niños y adolescentes en situación de riesgo de exclusión social.

El acto ha contado con animación infantil a cargo de Trencaclosques, así como con las actuaciones de los coros infantiles del Teatre Principal y Sant Francesc, además del concierto de la Banda Infantil de la Federación Balear de Bandas.

Uno de los momentos más destacados ha sido la inauguración del belén, realizado por la Asociación de Belenistas de Mallorca, que este año vuelve a ocupar un espacio central dentro de la decoración navideña del Palau del Consell, rodeando la escalera principal.

El belén se podrá visitar hasta el 6 de enero en horario de 10.00 a 20.00 horas. También se ha ofrecido una chocolatada para todos los asistentes.

Un año más, el Palau del Consell vuelve a lucir neules caladas, declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial, elaboradas por Macià Tugores, que decoran los espacios interiores y acompañan la ambientación navideña del edificio.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmado que "el encendido de luces es siempre un momento muy especial, que simboliza el inicio de unas semanas en las que las tradiciones, la cultura y los reencuentros se convierten en protagonistas en toda la isla".

Galmés ha subrayado la amplia programación de la institución para estas fiestas, con actividades culturales, familiares y solidarias. "Hemos preparado una Navidad muy mallorquina, arraigada en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y abierta a todo el mundo", ha afirmado.