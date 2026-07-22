La Oficina de Atención a la Ciudadanía regresa al edificio de Avenidas tras concluir las obras de mejora

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma está recuperando progresivamente la atención presencial de las oficinas de atención a la ciudadanía (OAC) en la planta baja del edificio de Avenidas tras la finalización de las obras de mantenimiento y mejora ejecutadas en este espacio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, las áreas de Urbanismo y Bienestar Social reanudarán la atención presencial a partir de este jueves, 23 de julio, en su ubicación habitual del edificio de Avenidas, mientras que la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) volverá a abrir al público el lunes, 27 de julio, también en la planta baja del edificio.

Durante el desarrollo de las obras, la OAC prestó servicio de forma temporal en el resto de oficinas de atención de Palma y la OAC Social trasladó su actividad al espacio Ceibos, para garantizar la continuidad de la atención a los usuarios.

Las actuaciones, ejecutadas por el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, han permitido renovar la climatización, mejorar la iluminación y sustituir el pavimento de la planta baja del edificio, con una inversión de 520.000 euros. Esta intervención se enmarca en el plan de renovación progresiva del sistema de climatización del edificio de Avenidas.