Palma incorpora seis playas al proyecto 'Espacios sin Humo' junto a la AECC

Archivo - Bañistas en una playa de Palma en un día soleado. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha modificado el convenio de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para incorporar seis playas del municipio al proyecto 'Espacios sin Humo'.

Así lo ha explicado este martes la portavoz municipal, Mercedes Celeste, tras la Junta de Gobierno, donde ha señalado que la iniciativa se extenderá a las playas de Ciutat Jardí, d'es Portitxolet, cala Major, cala Nova, cala Estància y Es Carnatge.

El objetivo de esta ampliación es promover entornos más saludables, reducir los efectos del tabaquismo y fomentar que no se fume en estos espacios mediante acciones de sensibilización.

El convenio entre ambas entidades fue aprobado en mayo de 2025 y ya se aplica en 60 parques y espacios públicos de Palma.