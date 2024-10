El Parlament aprueba instar al Govern a plantear una reforma del sistema de financiación autonómica

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos excepto Vox, instar al Govern a plantear una reforma del sistema de financiación autonómica. No obstante, la Cámara ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, que la negociación sea bilateral con el Gobierno de España.

Así se ha desprendido de la votación de una moción del PSIB, defendida por el diputado Llorenç Pou, quien ha presentado una propuesta que "permitirá aumentar los recursos de los ciudadanos de Baleares". "Es necesario decidir entre los ciudadanos o el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo", ha dicho al PP.

En esta línea, ha acusado a los 'populares' de "no querer iniciar este debate con la sociedad" y ha considerado que tienen "interés de no hacer ninguna propuesta diferente que pueda molestar a Feijóo". Así, los socialistas no han aceptado las enmiendas del PP, que principalmente planteaban cambiar la negociación bilateral por la multilateral.

De este modo, el PP ha votado en contra de los puntos que instan al Ejecutivo a negociar las cuestiones de financiación de forma bilateral con el Estado, remarcando que se tienen que negociar de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes.

Según la diputada 'popular' Lourdes Roca, el PSIB hace oposición igual que gobierna el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es decir, "haciendo cambios de opinión". "En ocho años no hicieron ni un avance en este modelo que ahora piden", ha criticado.

Por su parte, los diputados de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, Lluís Apesteguia y Josep Castells, han votado a favor de la moción, según Apesteguia, por "coherencia y responsabilidad". No obstante, el ecosoberanista ha afeado al PSIB por "levantar ahora la bandera". "No vale ser PSIB cuando conviene y ser PSOE también cuando conviene", ha criticado.

En esta línea se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, quien ha calificado de "ridículo e infantil" la defensa que hacen el PP y PSIB sobre una negociación bilateral o multilateral. "La cuestión no es si bilateralidad o multilateralidad, sino cómo lo hacemos para conseguir que Baleares tenga una financiación justa", ha señalado Castells, criticando que PP y PSIB "pierden credibilidad".

Por último, Vox ha votado en contra de todos los puntos que planteaba la moción. Según ha señalado la diputada de Vox Patricia de las Heras, al PSIB "ahora le entra la prisa", mientras "destruye el sistema de financiación autonómica dejando Madrid y Baleares como las únicos aportadores netos" y, concretamente, Baleares "como una de las grandes perjudicadas".