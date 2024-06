El Parlament concluye, en ausencia del PSIB, que existe una trama y se ocultó información en el caso mascarillas

PSIB y Més per Menorca no participan en la votación



PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes las conclusiones conjuntas de PP y Vox extraídas de la comisión no permanente del caso mascarillas, un documento que recoge, entre otras cuestiones, la existencia de una trama y que se ocultó información.

Estas conclusiones --las otras han sido rechazadas-- han salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, y sin la participación en la votación del PSIB y Més per Menorca.

Además, los representantes del PSIB han abandonado la sala cuando empezaba la defensa de las conclusiones por parte de PP y Vox y solo la socialista Pilar Costa se ha quedado para hacer uso de su turno de intervención. Al terminar, ha salido también del salón de plenos.

Cabe recordar que el pasado 7 de junio la citada comisión ya aprobó, con nueve votos a favor y uno en contra, el documento conjunto de conclusiones definitivas de PP y Vox, que incluyó dos aportaciones de MÉS per Mallorca.

Estas dos propuestas ecosoberanistas recogían que se ocultó el informe sobre la cualificación de las mascarillas y que no se informó de la personación de la UCO en la sede del IbSalut.

Dicho documento salió adelante, de nuevo, en ausencia del PSIB, cuyos representantes abandonaron la sala tras agotar su turno de intervención y antes de que el resto de grupos expusieran sus argumentos para defender sus conclusiones.

Este martes, los primeros en intervenir han sido los portavoces de Vox y del PP en la comisión, Patricia de las Heras y José Luis Mateo, respectivamente, quienes han defendido los distintos puntos que recoge el documento conjunto de conclusiones.

Después ha intervenido la diputada socialista Pilar Costa, quien ha condenado que esta comisión "nació muerta" y ha culpado a PP y Vox de "crear una comisión fake, llena de bulos". "Fango al más puro estilo Prohens", ha sentenciado, afirmando que su grupo "no estará en esta pantomima" y abandonando, después, la sala.

El siguiente en intervenir ha sido el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha opinado que la comisión ha respondido más a "intereses partidistas" y ha reconocido que la existencia de un procedimiento abierto ha impedido "obtener respuestas esenciales".

De su lado, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que las conclusiones están "llenas de juicios de intenciones" y, "para no legitimarlas", ha avanzado que no participará en la votación.

La representante de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha coincidido con Castells en el sentido de que "las conclusiones ya estaban redactadas", y ha criticado que ha sido "la comisión de Koldo sin Koldo".

De las Heras, en su segunda intervención, ha puesto en duda la capacidad de opinar de Castells y Gómez, porque ninguno de los dos ha participado en la comisión, y sobre la ausencia socialista ha criticado su discurso "de odio" y posterior abandono de la sala.

Mateo, de su lado, ha tildado de "menosprecio, cinismo y falta de respeto" las intervenciones de Més per Menorca y Unidas Podemos. Y después ha querido "acreditar" la comisión y ha agradecido al personal del Parlament su labor y al resto de personas que han participado en la comisión.

CONCLUSIONES DEFINITIVAS

Entre las conclusiones definitivas que recoge el documento, se evidencia la existencia de una presunta trama de corrupción que está siendo investigada, su vinculación con el expediente de contratación y que el procedimiento usado para concretar la compra de las mascarillas se hizo al margen del Ministerio.

Igualmente, sostiene que existía conocimiento, antes de recepcionar la mercancía, que no eran aptas para ser distribuidas entre el personal sanitario, lo que hacía inviable su adquisición, y que "no se sustenta en ninguna evidencia" que las mascarillas se destinaran a stock de seguridad.

El documento recoge, además, que tras las comparecencias en comisión siguen sin saber qué mascarillas se compraron ni qué mascarillas se recibieron, y por qué se pagaron íntegramente a pesar de la dudosa operación "formalizada en tiempo récord"; que las mascarillas "no cumplen" ni sirven como FFP2 ni posiblemente como KN95, y que se emitió un certificado de correcta ejecución aun sabiendo que las mascarillas no cumplían con la calidad exigida.

También se concluye que las mascarillas se pagaron con fondos europeos "ocultando" el informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP); que el Govern de Armengol ocultó hasta en dos ocasiones de forma intencionada este informe, y que el certificado se ocultó de forma intencionada a Intervención, Dirección General de Fondos Europeos, Oficina Anticorrupción y a la UCO.

El documento recoge, además, que la UCO se personó en el IbSalut y que Palomino no proporcionó toda la documentación en su poder, y que no se informó a ningún miembro del Govern ni a sus sucesores del hecho de que el expediente de compra estaba siendo investigado por la UCO ni que la unidad había ido en busca de la documentación a la sede del IbSalut.