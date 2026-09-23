El Parlament debatirá otra iniciativa sobre Ceuta mientras la oposición cuestiona que sea "el lugar más idóneo"

Archivo - Varias personas en la playa del Trampolín. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes debatirá una nueva proposición no de ley (PNL), en este caso presentada por Vox, para discutir sobre la "soberanía española" de Ceuta, mientras que los partidos de la oposición se han preguntado si es "el lugar más idóneo".

Así lo ha avanzado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante su comparecencia en la rueda de prensa ofrecida este miércoles tras la Junta de Portavoces.

El diputado de Unidas Podemos (UP), José María García, ha argumentado que, desde su punto de vista, esto es una "anomalía política" para Baleares y ha planteado sus dudas porque la Cámara se vaya a debatir sobre la "españolidad" del islote de Perejil o las Chafarinas.

En ese sentido, ha remarcado que "nadie" discute que el Perejil es español y ha criticado que los parlamentarios dediquen un "tiempo precioso" a hablar sobre este tema, en lugar de hacerlo sobre vivienda, movilidad o medioambiente.

En la misma línea ha ido el diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien ha recalcado que hace unos plenos ya se debatió otra iniciativa del PP similar y ha ironizado al sugerir que el Parlament pueda crear una comisión permanente sobre Ceuta para que se dejen de llevar al pleno estos temas.