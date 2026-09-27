El Parlament debatirá sobre la soberanía de Ceuta en la semana marcada por el 'decreto Maricarmen'

Varios agentes de Policía Nacional controlan la playa del Trampolín. - Marcos Moreno - Europa Press

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament discutirá este martes sobre la soberanía española de Ceuta, en una jornada en la que se espera que el Consejo de Ministros apruebe un decreto con distintas medidas en materia de vivienda, que algunas organizaciones sociales han bautizado con el sobrenombre de 'decreto Maricarmen', en referencia a la anciana desahuciada el pasado miércoles en Madrid.

Este será uno de los asuntos que tratarán los diputados baleares, mediante una proposición no ley (PNL) presentada por Vox, en una sesión parlamentaria en la que también se debatirá sobre sanidad, vivienda, turismo o migraciones.

El pleno arrancará con la sesión de control al Govern que estará bastante centrada en la salud, puesto que la consellera del ramo, Manuela García, tendrá que responder a varias preguntas de varias diputadas del PSIB sobre la gestión en el Hospital Son Espases, la sanidad en Eivissa o la situación de las enfermeras. Por su parte, MÉS per Mallorca interrogará a García por los derechos lingüísticos de los pacientes.

Como se señaló anteriormente, la vivienda tendrá su apartado con dos preguntas formuladas por las diputadas del PSIB Verónica Llufriu y Més per Menorca Joana Gomila, acerca de las viviendas de protección oficial en Menorca o el precio de los inmuebles. Más tarde, MÉS per Mallorca interpelará al Govern sobre el acceso a la vivienda.

El fenómeno migratorio se colará una vez más en el hemiciclo la reivindicación del diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba para que la capacidad de contingencia la determine cada Consell insular, algo a lo que tendrá que responder Prohens. Por su parte, los diputados de Vox Sergio Rodríguez y Patricia de las Heras pedirán información a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, sobre el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados.

En materia económica, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, debatirá con Prohens sobre los efectos de la inflación en las economías familiares y el diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero solicitará una actualización de programa de ayudas del Govern para paliar los efectos de la Guerra en Irán y Oriente Próximo.

La reunión del GOB y Terraferida con Prohens de la semana pasada dejó una 'resaca' que se vivió de diferente manera uno y otro lado de Cámara balear. De este modo, mientras el PP la calificó el encuentro de "positivo" porque se coincidió en que hay que "poner límites", la oposición la tildó de "fracaso" por "no escuchar" a estas entidades que representan un "clamor social".

Con estos planteamientos, el turismo será otro de los protagonistas del pleno con otra PNL planteada por MÉS per Mallorca para saber las actuaciones que podría llevar a cabo el Govern para reducir el número de turistas que entran por los aeropuertos.

A grandes rasgos, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, también confrontará sobre este mismo tema con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y se cuestionará la política seguida en cuanto a la asignación de plazas turísticas.

Entre los temas que también centrarán la atención de los parlamentarios en esta jornada figuran el suministro eléctrico, el sistema universitario o la sostenibilidad de los recursos naturales en Eivissa.

EL GOVERN ADAPTARÁ LAS MEDIDAS ESTATALES CONTRA LA INFLACIÓN

En el mismo Consejo de Ministros que podría aprobar el 'decreto Maricarmen' está previsto que se dé luz verde a otro paquete de medidas para atajar la inflación derivada del aumento de los precios de los carburantes.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, mencionó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del pasado miércoles la batería de medidas presentadas por el PP a nivel nacional para paliar los efectos de la inflación, con los que han calculado que cada ciudadano se podría ahorrar unos 100 euros al mes.

La diputada ha admitido que el Govern estará atento a las primeras medidas que anuncie el Gobierno de España para hacer frente a esta situación, analizará el alcance y, sobre todo, si se traducen en "un alivio real para las familias". Asimismo, ha recordado que Prohens ya anunció que, una vez conocidas estas medidas, el Govern estudiará la manera de complementarlas desde sus competencias.

Algunas de estas iniciativas pasarían por una rebaja del IVA de los alimentos, la luz y la deflactación de IRPF, lo que implicaría que se pueda disponer de 100 euros más cada mes, que se puede emplear para pagar la compra, un recibo, llenar el depósito o llegar con algo más de margen a final de mes.

Sobre la PNL de Vox para reivindicar la soberanía española de Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma el pasado mes de julio, el diputado de Unidas Podemos (UP), José María García, lo calificó de "anomalía política" para Baleares, ya que "nadie" discute la españolidad de este territorio y, a su juicio, es un "tiempo precioso" que se dedica a hablar sobre este tema, en lugar de hacerlo sobre vivienda, movilidad o medioambiente.

En la misma línea fue el diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien recalcó que hace unos plenos ya se debatió otra iniciativa del PP similar e ironizó con sugerir que el Parlament pueda crear una comisión permanente sobre Ceuta para que se dejen de llevar al pleno estos temas.