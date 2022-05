El Parlament rechaza la deflactación por parte del Govern del tramo autonómico del IRPF

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha votado, este martes, diversos puntos de proposiciones no de ley que habían quedado en empate en comisión.

Así, el Parlament ha rechazado instar al Govern a que, en el ámbito de sus competencias, deflacte la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con el fin de ajustar los tramos del escala autonómica de este impuesto a la evolución de la inflación y la capacidad económica real de los contribuyentes.

La iniciativa era una propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Así, ha lamentado que los partidos que dan apoyo al Govern se pongan de perfil y veten, una vez más en sede parlamentaria, la propuesta impulsada por la coordinadora autonómica y portavoz de la formación liberal, Patricia Guasp, relativa a deflactar el tramo autonómico del IRPF para aliviar los bolsillos de las familias y de los trabajadores que ven disminuida su capacidad adquisitiva debido al auge desbocado del IPC.

Cs ha denunciado, así, que el PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca no están a la altura de las necesidades de las familias, los trabajadores, los autónomos y las pymes manteniendo el IRPF actual que fue revisado, por última vez, en 2015.

También en el pleno de este martes se ha votado dos puntos de una PNL, presentada por el PP, relativa a la implicación del Govern en medidas de prevención, seguridad y coordinación de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

La Camara balear ha rechazado instar al Govern a hacer efectivos estos acuerdos para aplicar los criterios de colaboración, coordinación y prevención a partir de las fiestas de Sant Joan de 2022 con la constitución de una comisión permanente de coordinación, con la participación del Ayuntamiento de Ciutadella y el consell insular.

También ha rechazado instar al Ejecutivo balear a incluir en los presupuestos de la comunidad autónoma, a partir de 2022, una partida finalista, de al menos 150.000 euros, destinada a cubrir los gastos en aquellas materias que implican al Govern, en relación a las fiestas de San Juan de Ciutadella.