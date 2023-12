Pasa a disposición judicial el hombre detenido en Cala Major por maltratar y detener ilegalmente a su pareja

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido en Cala Major que inicialmente se presentó como víctima de un apuñalamiento por parte de su pareja pero que al final se descubrió que se había autolesionado, ha pasado a disposición judicial en la tarde de este viernes, acusado de un delito de detención ilegal y malos tratos.

Este mismo viernes, la Policía Nacional ha emitido una nota de prensa en la se informaba que esta persona ya había sido denunciado anteriormente por su mujer en la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Las primeras pesquisas de los agentes determinaron que los accesos al domicilio no se encontraban violentados, por lo tanto no se podía incriminar a terceras personas ajenas al domicilio y la mujer, que en primera instancia fue detenida y luego puesta en libertad, tampoco era la causante del apuñalamiento.

El individuo fue detenido este jueves acusado de un delito de detención ilegal y malos tratos hacia su mujer en Palma. Cabe recordar que la mujer previamente había sido detenida como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa por una puñalada que recibió el hombre en el pecho, aunque posteriormente quedó en libertad al determinar la investigación que no tuvo participación en los hechos.

El suceso se produjo el pasado martes, sobre las 22.10 horas, tras recibir una llamada en los servicios de emergencias que alertaban que un hombre había recibido una puñalada en el pecho y se estaba desangrando en su domicilio.

Varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma se personaron en el lugar y observaron a un hombre que presentaba una herida en el pecho, asistiendo al mismo y solicitando la presencia de una ambulancia.

Los agentes recabaron información de la mujer y pareja del hombre que presentaba la puñalada, que indicaba que se encontró a éste en la cama ensangrentado y que le había comentado que había recibido la puñalada en un bar cercano en el transcurso de una pelea y que después fue al domicilio.

La víctima en un principio confirmó la versión de la mujer, sin embargo, posteriormente reconoció a los agentes que su mujer le había apuñalado.

El hombre fue trasladado en ambulancia a un centro médico y los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa

VUELCO EN LA INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN DEL HOMBRE

Sin embargo, las pesquisas del grupo de Homicidios constataron que no se había producido ninguna pelea en el bar cercano al que se habían referido y que el hombre accedió al domicilio sin ninguna herida.

Los accesos al domicilio no se encontraban violentados y por lo tanto no se podía incriminar a terceras personas ajenas al domicilio. Las investigaciones determinaron que la mujer no tuvo participación en los hechos y que por lo tanto no fue la causante del apuñalamiento, por lo que quedó en libertad.

Los agentes tuvieron conocimiento de que la mujer había sido objeto de una supuesta agresión y malos tratos por parte del hombre un tiempo atrás.