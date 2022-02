El pleno del Parlament debatirá a petición del Pacte una propuesta para condenar la escalada de LGTBIfobia

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha aprobado el orden del día del pleno del Parlament del próximo martes y que incluye, a petición de los socios del Pacte, el debate de una Proposición No de Ley (PNL) para condenar la escalada de LGTBIfobia en Europa.

En la rueda de prensa posterior, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha expresado la necesidad de condenar la escalada de LGTBIfobia que se está viviendo en todos los ámbitos, tras la muerte de un joven en La Coruña y una presunta agresión homófoba en los últimos días en una discoteca de Palma.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz adjunto de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, que ha advertido que los casos "están aquí al lado" y que su incremento va en paralelo al incremento de casos de acoso lingüístico y acoso a los recién llegados que generan "los discursos de odio de la extrema derecha".

La sesión plenaria comenzará a las 10.00 horas con las preguntas de control al Ejecutivo que abordarán la futura ley turística, las políticas de vivienda y la gestión de los contagios de Covid-19 en los centros educativos, entre otras cuestiones.

El orden del día contempla una interpelación de Cs al Govern sobre la promoción de la economía circular y el debate de otra PNL del PP sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas.

Sobre este punto, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha criticado que el PP "mezcle cosas" presentando un tema que nada tiene que ver con Baleares y ha lamentado que la formación que preside Marga Prohens no condene el asalto al Ayuntamiento de Lorca "después de unas declaraciones incendiarias de la derecha y la ultraderecha".

SUELDOS DE LOS DIPUTADOS

A preguntas de los medios sobre el incremento del 2 por ciento del sueldo de los diputados, Pilar Costa ha asegurado que su grupo hará "lo que decida la Mesa", después de que otras instituciones hayan aprobado la subida.

Sobre este asunto, el portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha reiterado su posición favorable a la congelación; mientras que el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha asegurado que no hará de esto un 'casus belli' y que si la mayoría de los grupos se muestra favorable a la congelación, no se opondrán.