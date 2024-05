Podemos critica la llegada a Porto Pi de las maniobras de la OTAN

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado la llegada a Porto Pi de los barcos de la OTAN para seguir con las maniobras iniciadas este pasado 29 de abril, en el puerto de Mahón, en Menorca, en el marco del ejercicio ESP MINEX-24 que lidera la Armada española con carácter anual.

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press', la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, ha afirmado que "en este contexto de escalada bélica es todavía más grave que otros años que Porto Pi sea base logística de las maniobras de la OTAN".

"Igual que ya hizo Menorca en estos días, negándose a que Mahón se convierta en base permanente de la OTAN y oponiéndose a las mismas maniobras que ahora llegan a Palma, los mallorquines nos negamos a poner nuestro territorio al servicio de los intereses de los Estados Unidos y del OTAN, su brazo todavía más armado", ha continuado.

"No queremos ser parte ni de sus guerras ni de las maniobras donde las preparan", ha asegurado. "Somos tierra de paz y volvemos a hacer un llamamiento por la defensa de la paz ante el aumento del belicismo y de los conflictos alrededor del mundo, con un genocidio sucediendo en directo a Palestina y con la industria armamentística llenándose los bolsillos con el negocio de la muerte y las subidas de los presupuestos de defensa", ha enfatizado. "En este país del No a la Guerra volvemos a decir que OTAN No, ni ayer, ni hoy ni mañana: Bases Fuera", ha sentenciado la coordinadora de Podemos en Baleares.

Hay que recordar que los barcos de la OTAN atracaron el pasado 26 de abril en el puerto de Mahón, para participar desde este pasado lunes en aguas de Baleares en el ejercicio ESP MINEX-24 que lidera la Armada española con carácter anual.

Tras la primera semana de ejercicios, está previsto que la agrupación recale en la Estación Naval de Porto Pi (Palma) del 3 al 5 de mayo, y finalmente del 9 al 10 de este mismo mes, donde algunos de los buques españoles participarán en el acto conmemorativo del 50 Aniversario del Sector Naval de Baleares.