Podemos emplaza a Prohens a presentar una cuestión de confianza en el Parlament tras la crisis de Vox en Baleares

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, ha emplazado este sábado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a que presente una cuestión de confianza en el Parlament, después de la crisis que Vox está viviendo en la comunidad, para saber con qué apoyos cuenta realmente el Ejecutivo que preside en la Cámara.

Muñoz se ha pronunciado así, este sábado, en una rueda de prensa, con motivo de la renovación de los morados, en la que ha calificado de "inédita" la situación que vive Baleares después de la crisis en Vox, tras que cinco diputados del grupo parlamentario expulsarán al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y a la presidenta de la formación y diputada autonómica, Patricia de las Heras.

En este sentido, ha creído que "hay que ir con mucho cuidado con este espectáculo". "No solo por la erosión de la institucionalidad democrática", ha precisado, "sino porque Prohens sigue gobernando en el desmantelamiento del consejo lingüístico, en la venta de nuestra tierra, a trocitos, regalando suelo público a promotores inmobiliarios, en el mantenimiento del monopolio turístico".

"Evidentemente ha aprobado unos presupuestos y puede ejecutar sus políticas destructivas, que solo benefician a unos pocos, mirando hacia otro lado, dando la espalda al Parlament pero sabe que esto es insostenible", ha continuado así mismo Muñoz.

Por este motivo, ha exigido a la presidenta del Govern que "al menos, sea sincera" porque, se ha mostrado convencida, "si estuviera tan segura que su programa tiene el apoyo de la mayoría del Parlament presentaría una cuestión de confianza, que es la herramienta democrática que tiene para dar credibilidad a su palabra dada".

"Prohens dice que su programa no está en peligro pero no hay ninguna garantía de que éste, todo y ser destructivo para los derechos de la ciudadanía, se cumpla", ha insistido la nueva coordinadora de Podemos Baleares, haciendo hincapié en que "ella tiene una herramienta que es precisamente para eso, para dar a conocer cuáles son los apoyos a su programa".

Así, ha terminado lamentado que "en estos momentos, no se sabe si se apoyará en cinco tránsfugas o realmente ha perdido la mayoría" pero lo que se ve es que la presidenta Prohens "tiene una situación muy complicada que compromete la calidad democrática de Baleares, no solo porque su acuerdo con Vox es de retroceso, sino porque este Govern no tiene ningún tipo de estabilidad en el Parlament".