Ara Més, Sumar y Esquerra Unida llegan a un acuerdo para concurrir juntos al Congreso, de momento sin Podemos

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (Es - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La federación Ara Més, Sumar y Esquerra Unida han llegado a un principio de acuerdo para presentar una lista unitaria al Congreso de los Diputados en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, en la que de momento no participará Podemos.

Este principio de acuerdo será sometido a votación en la asamblea de MÉS per Mallorca que se celebra la tarde de este jueves en Palma, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones.

Por el momento Podemos no se ha sumado al acuerdo impulsado por los partidos que forman parte de Ara Més --Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa--, aunque es una posibilidad que todavía no se ha descartado.

La formación morada, según han publicado medios locales, ha puesto como exigencia ocupar el segundo puesto de la lista y que la candidatura sea rotatoria. Preguntados al respecto, los portavoces de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y de Més per Menorca, Josep Castells, han alejado esta posibilidad y han reafirmado su intención de que el candidato principal salga de los partidos de la federación.

Las citadas fuentes han señalado que otro escenario que podría desbloquear la adhesión de Podemos a la coalición de la izquierda alternativa en Baleares sería que los morados se sumaran al Frente Amplio a nivel nacional.

Cualquier eventual coalición deberá ser comunicada a la Junta Electoral antes de que finalice el plazo este viernes, por lo que se prevé que el resultado final se conozca en las próximas horas.

CON EL PSOE AL SENADO

Otra de las cuestiones que se prevé que sean objeto de debate en la asamblea de MÉS per Mallorca es la posibilidad de que la izquierda progresista y el PSIB concurran juntos al Senado con la intención de quedarse con cinco de los seis senadores que se eligen en fórmula de listas abiertas desde Baleares.

Fuentes conocedoras de esta negociación han señalado que el acuerdo está muy avanzado pero no cerrado. Los socialistas ya han elegido a su portavoz en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, como candidata por Mallorca.

La mañana de este jueves, la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones con para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera "fructificarán". "Por nosotros no quedará", ha afirmado.