Podemos se suma a la coalición Ara Més-Front Ampli y Lucía Muñoz irá de 'número tres' al Congreso por Baleares

Las coordinadoras de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, y de Ara Més, Carme Gomila. - @LUCIADALDA

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha llegado a un acuerdo para sumarse a la coalición Ara Més-Front Ampli y su coordinadora en Baleares, Lucía Muñoz, irá de 'número tres' en la lista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acuerdo, anunciado la tarde de este domingo por la propia Muñoz en sus redes sociales, llega una semana después de que las negociaciones entre ambas partes no dieran sus frutos y dejaran a los morados fuera de la coalición.

"Podemos y Ara Més hemos llegado a un acuerdo para las generales Pactamos con ERC, el partido de Rufián, cooperar y no competir. Esta colaboración es realidad en nuestra casa. Querida Carmen Gomila, mucha fuerza. Tu suerte será la nuestra", ha escrito la también regidora en el Ayuntamiento de Palma en X.

De este modo, Muñoz, a quien hace apenas tres días Podemos anunció como su candidata al Congreso por Baleares, ocupará --en calidad de independiente-- el tercer puesto de la lista de la coalición Ara Més-Front Ampli.

La lista estará encabezada por la coordinadora de Ara Més, Carme Gomila, y el segundo puesto corresponderá a un candidato que saldrá de los partidos miembros del Frente Amplio, Esquerra Unida o Sumar, que todavía no se han decidido por un nombre.