El PP y El PI reclaman la eliminación de la Oficina Anticorrupción porque no ha generado "ningún resultado"

PALMA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP y El PI han reclamado este martes la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares porque, a su juicio, no ha generado "ningún resultado destacable".

En el debate de las enmiendas a los presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores, los portavoces de ambas formaciones, Antoni Costa y Josep Melià, respectivamente, han argumentado que el ente genera duplicidades y que las funciones que hace las podrían asumir la Sindicatura de Cuentas y la Agencia Tributaria.

Costa ha asegurado que se trata de un ente "prescindible" que ha generado "cero resultados", mientras que Melià ha considerado que "no ha sido útil".

El portavoz del PP, igualmente, ha añadido que las bajadas de impuestos que se contemplan "no son suficientes". Costa ha reclamado, además, que se haga "todo lo posible" para que, en relación al régimen fiscal, "no se llegue a 2028 sin conseguir que no sea definitivo".