El PP de Sa Pobla critica las intenciones del equipo de gobierno municipal de subir tasas e impuestos de cara a 2025

El PP de Sa Pobla cree que "este incremento de los tributos es consecuencia de un gasto público excesivo del Ayuntamiento"

Pedrona Seguí: "Cada uno de los integrantes del Pacte mira por sus propios intereses y no por el bienestar de los poblers"

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha criticado las intenciones del equipo de gobierno municipal de subir tasas e impuestos de cara a 2025, al considerar que "este incremento de los tributos es consecuencia de un gasto público excesivo del Ayuntamiento".

En una nota de prensa, el PP de Sa Pobla ha denunciado las intenciones del equipo de gobierno municipal de subir en el próximo pleno la tasa de recogida de basuras, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto para Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y los vados permanentes, de cara a 2025.

Ante esto, la portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha opinado que "esta subida no se debe a un problema de ingresos, sino que es consecuencia de un gasto público excesivo y totalmente ineficiente del alcalde Biel Ferragut y de todo su equipo". "La gestión de los presupuestos se les ha ido de las manos", ha señalado.

En este sentido, Seguí ha lamentado que "ha quedado demostrado que cada uno de los integrantes del Pacte, formado por Independents per Sa Pobla, MÉS, PSIB y el PI, vela por sus propios intereses y no por el bienestar de los poblers, que", ha apuntado, "serán los que pagarán de sus bolsillos esta falta de gestión y de liderazgo del alcalde, algo que no se puede consentir".

En concreto, desde el PP de Sa Pobla han indicado que para 2025, "el consistorio pretende incrementar en un 20% el IBI de viviendas y solares en suelo urbano, mientras que la tasa de recogida de basuras, que gestiona el regidor de Medio ambiente de MÉS, Antoni Simó Tomàs, subirá un 12% en suelo urbano y un 30% rústico", añadiendo que "el Impuesto para Vehículos de Tracción Mecánica aumentará un 5% y los vados se incrementarán un 75%. Unas subidas que permitirán recaudar cerca de un millón de euros procedentes de los bolsillos de los poblers", han terminado quejándose los 'populares'.