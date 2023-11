El PP de Sa Pobla lamenta que el Ayuntamiento vote en contra de la demolición del antiguo cuartel de la Guardia Civil

Los 'populares' aseguran que es necesario por la falta de aparcamiento y por el estado actual del edificio



PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha lamentado que el equipo de gobierno municipal, formado por IxSP, MÉS, PSOE y El PI, haya votado en contra de la moción presentada por el PP para demoler el antiguo cuartel de la Guardia Civil y convertirlo en un aparcamiento público.

En un comunicado este viernes, la formación ha criticado que el equipo de gobierno votara en contra de la moción en el pleno municipal celebrado este jueves y que según han señalado "supondría un aumento en las plazas de aparcamiento que son muy necesarias, especialmente, en el centro del municipio".

En esta línea, la regidora y portavoz 'popular', Pedrona Seguí, ha explicado que "teniendo en cuenta que el proyecto de demolición ya está hecho, parece que no es una de las prioridades ni hay una voluntad de acción por parte del equipo de gobierno, que no prevé en ningún momento prescindir de gastos que no son necesarios".

Desde el PP han explicado que esta propuesta sale para "facilitar el aparcamiento y para favorecer al pequeño comercio del municipio". Sin embargo, han considerado que sus iniciativas "no gustan al equipo de gobierno que no acepta que se mire por el bien de los ciudadanos de Sa Pobla".

Por ello, el PP ha lamentado que desde el Ayuntamiento "no se priorice el bienestar de los vecinos y visitantes" y ha remarcado que "después de más de 12 años de haber recepcionado el edificio y, teniendo ya el proyecto de demolición, es muy necesario que el equipo de gobierno actúe, principalmente por el mal estado actual del edificio que puede llegar a ser un peligro por los peatones y vecinos".