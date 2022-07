PP y Vox lamentan que Armengol "no hable de protección de menores tuteladas" mientras PSIB y MÉS piden "no estigmatizar"

Cs se abstiene y acusa a PP y Vox de "irresponsables" por "pretender sacar rédito electoral" de la explotación de menores tuteladas

PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular y Vox-Actúa Baleares han lamentado este viernes, después de la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria, que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "no quiera hablar en el Parlament de cómo proteger a menores tuteladas de casos de explotación sexual". Mientras, PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca han pedido "no estigmatizar a las víctimas". Ciudadanos (Cs), por su parte, se ha abstenido, ha acusado a PP y Vox de "irresponsables por pretender sacar rédito de la explotación de menores tuteladas".

La Junta de Portavoces se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para debatir y votar las solicitudes de PP y Vox de comparecencia de la presidenta Armengol a raíz de las informaciones que apuntan que "el Govern ocultó durante casi un año la existencia de casos de menores tuteladas por el gobierno autonómico, explotadas en Balears". Estas peticiones no han prosperado porque PSIB-PSOE, Unidas Podemos y MÉS las han rechazado. Además, Cs se ha abstenido.